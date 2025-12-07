Las cuentas que encendieron el debate por las finanzas de la U. de A., ¿un estudiante cuesta 52 millones?

El debate empezó con una cifra que cuestionaba el costo anual por estudiantes de la universidad pública más importante del departamento. El concejal Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, aseguró que formar a un alumno en la Universidad de Antioquia cuesta 52 millones de pesos anuales. Con ese dato comparó a la UdeA con instituciones públicas del Distrito —Pascual Bravo, ITM y Colegio Mayor— donde, según él, el costo ronda los 13 millones.
Su señalamiento se dio en un contexto ya caldeado por la discusión sobre quién debe responder por la fragilidad financiera de la alma máter. Para López, quien debe girar los recursos es la Nación y el Gobierno Petro “le está quedando mal” a la Universidad. “Respeto a la Universidad de Antioquia y valoro su importancia para la región, pero es necesario hablar con la verdad: quien debe girarle los recursos a la UdeA es el Gobierno Nacional, y hoy ese Gobierno, el de Gustavo Petro, le está quedando mal a la institución”, dijo. Y allí comenzó un debate que no es nuevo, pero que por estos días ha tenido mayor alcance.