Colombia recibirá US$9.000 millones del CAF para impulsar grandes proyectos entre 2026 y 2030

El CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció este viernes un marco de financiamiento por US$9.000 millones para Colombia (alrededor de 28 billones de pesos) durante el periodo 2026-2030, recursos que estarán dirigidos a impulsar proyectos del Gobierno Nacional, las regiones y el sector privado.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de la entidad, Sergio Díaz-Granados, durante un encuentro en la Universidad EIA con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el vicepresidente José Manuel Restrepo, junto autoridades locales, empresarios y representantes de distintos sectores económicos.

Según explicó el directivo, el monto representa un salto en la relación entre el banco y el país, al señalar que equivale al doble de los recursos que CAF desembolsó en Colombia durante los últimos ocho años.

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“Vamos a hacer en cuatro años lo que hicimos en ocho”, afirmó Díaz-Granados, quien agregó que los US$9.000 millones serán el “piso de financiamiento” con el que la entidad espera acompañar las prioridades del próximo Gobierno.