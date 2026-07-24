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Colombia recibirá US$9.000 millones del CAF para impulsar grandes proyectos entre 2026 y 2030

CAF destinará US$9.000 millones a Colombia entre 2026 y 2030, el doble de los recursos desembolsados durante los últimos ocho años al país.

  • Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, anunció un marco de financiamiento por US$9.000 millones para respaldar proyectos estratégicos de Colombia entre 2026 y 2030. FOTO CORTESÍA.
    Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, anunció un marco de financiamiento por US$9.000 millones para respaldar proyectos estratégicos de Colombia entre 2026 y 2030. FOTO CORTESÍA.
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 40 minutos
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El CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció este viernes un marco de financiamiento por US$9.000 millones para Colombia (alrededor de 28 billones de pesos) durante el periodo 2026-2030, recursos que estarán dirigidos a impulsar proyectos del Gobierno Nacional, las regiones y el sector privado.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de la entidad, Sergio Díaz-Granados, durante un encuentro en la Universidad EIA con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el vicepresidente José Manuel Restrepo, junto autoridades locales, empresarios y representantes de distintos sectores económicos.

Según explicó el directivo, el monto representa un salto en la relación entre el banco y el país, al señalar que equivale al doble de los recursos que CAF desembolsó en Colombia durante los últimos ocho años.

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“Vamos a hacer en cuatro años lo que hicimos en ocho”, afirmó Díaz-Granados, quien agregó que los US$9.000 millones serán el “piso de financiamiento” con el que la entidad espera acompañar las prioridades del próximo Gobierno.

¿Para qué se puede prestar esa plata?

Los recursos estarán enfocados en cuatro grandes ejes: seguridad energética, infraestructura para la productividad, inclusión social y fortalecimiento territorial. En ese sentido, el presidente de CAF aseguró que el banco respaldará iniciativas para ampliar la capacidad energética del país, impulsar proyectos de infraestructura, mejorar servicios como salud y educación, y fortalecer la capacidad de inversión de alcaldías y gobernaciones.

Dentro de ese paquete, Díaz-Granados anunció que US$1.200 millones estarán destinados a financiar proyectos de gobiernos locales, con el propósito de fortalecer el desarrollo regional mediante créditos y asistencia técnica para la estructuración de iniciativas.

En materia energética, el directivo también confirmó la firma de un acuerdo con Celsia, respaldado por una línea de crédito de US$100 millones, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad energética y acelerar proyectos de transición hacia energías renovables.

El presidente de CAF destacó además que el banco ya superó la meta de duplicar el tamaño de su cartera hacia 2030 y aseguró que la relación con Colombia será “todavía mucho más fuerte” durante los próximos cuatro años.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa que los US$9.000 millones sean el “piso de financiamiento”?
Según Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, esa cifra corresponde al monto mínimo que el banco espera destinar a Colombia durante el periodo 2026-2030. La noticia no indica si el financiamiento podría superar ese valor.
¿Por qué este nuevo financiamiento de CAF es considerado histórico para Colombia?
Porque equivale al doble de los recursos que CAF desembolsó en Colombia durante los últimos ocho años. En palabras de Sergio Díaz-Granados, el objetivo es “hacer en cuatro años lo que hicimos en ocho”.
¿Cuánto dinero de este paquete llegará directamente a las regiones?
CAF anunció que US$1.200 millones estarán dirigidos a financiar proyectos de alcaldías y gobernaciones. Además de créditos, el banco ofrecerá asistencia técnica para estructurar iniciativas de desarrollo regional.

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