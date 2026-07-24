¿Cómo les fue a Montero y Villa en su primer partido con Boca? El Xeneize ganó con lo justo en Sudamericana

Boca Juniors debutó este jueves en la Copa Sudamericana 2026 con una victoria 1-0 sobre el O’Higgins chileno en partido de ida de los playoffs para octavos de final, donde el Bolívar derrotó 3-2 al Gremio y el Independiente Santa Fe al Caracas FC por 2-0.

El conjunto Xeneize llegó a la Otra Mitad de la Gloria con la obligación de ganar el torneo. Los de la ribera llegaron hasta octavos de final de la competición en el 2024. Cabe recordar que Boca se hizo con la Sudamericana en las ediciones de 2004 y 2005. En aquel equipo estuvo el colombiano Fabián Vargas, ahora con otros colombianos en el plantel, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca la tercera coronación en este nivel.

Álvaro Montero llegó como uno de los mejores arqueros del fútbol argentino después de su buen desempeño con Vélez Sarsfield durante el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de este año. El guajiro de 2,01 metros de estatura se convirtió en el arquero más alto de la historia del Club Atlético Boca Juniors.

Por su lado, Sebastián Villa volvió a Boca después de 3 años tras su último compromiso con la banda amarilla. El coste de Villa fue de 5,6 millones de euros, algo que pareció exagerado por un jugador de 31 años, sin embargo, con el buen nivel mostrado en su redebut, el hincha de Boca lo ve con mejores ojos. Eso sí, los problemas extracancha son complicados de borrar.

A ambos jugadores les fue bien. Montero tuvo una gran atajada cuando el partido iba 0-0 contra el delantero Martín Sarrafiore. El guardameta sumó tres atajadas en el compromiso, cortó 3 centros y recibió una calificación de 7.2 puntos según Sofascore. Sebastián Villa, que no anotó ni asistió, dejó buenas sensaciones con 28 pases exitosos de 37 intentados (76%) y 3 regates exitosos.