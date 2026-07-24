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¿Cómo les fue a Montero y Villa en su primer partido con Boca? El Xeneize ganó con lo justo en Sudamericana

El arquero de 2,01 metros de altura Álvaro Montero y el extremo, Sebastián Villa debutaron en Boca bajo el mando del Vasco Arruabarrena. El equipo de la ribera ganó 1-0 con gol de Miguel Merentiel al equipo chileno, O’Higgins con ambos colombianos en cancha.

  • Álvaro Montero y Sebastián Villa fueron titulares en Boca por Copa Sudamericana ante O’Higgins. FOTO: X Boca Jrs
    Álvaro Montero y Sebastián Villa fueron titulares en Boca por Copa Sudamericana ante O’Higgins. FOTO: X Boca Jrs
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Boca Juniors debutó este jueves en la Copa Sudamericana 2026 con una victoria 1-0 sobre el O’Higgins chileno en partido de ida de los playoffs para octavos de final, donde el Bolívar derrotó 3-2 al Gremio y el Independiente Santa Fe al Caracas FC por 2-0.

El conjunto Xeneize llegó a la Otra Mitad de la Gloria con la obligación de ganar el torneo. Los de la ribera llegaron hasta octavos de final de la competición en el 2024. Cabe recordar que Boca se hizo con la Sudamericana en las ediciones de 2004 y 2005. En aquel equipo estuvo el colombiano Fabián Vargas, ahora con otros colombianos en el plantel, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca la tercera coronación en este nivel.

Álvaro Montero llegó como uno de los mejores arqueros del fútbol argentino después de su buen desempeño con Vélez Sarsfield durante el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de este año. El guajiro de 2,01 metros de estatura se convirtió en el arquero más alto de la historia del Club Atlético Boca Juniors.

Por su lado, Sebastián Villa volvió a Boca después de 3 años tras su último compromiso con la banda amarilla. El coste de Villa fue de 5,6 millones de euros, algo que pareció exagerado por un jugador de 31 años, sin embargo, con el buen nivel mostrado en su redebut, el hincha de Boca lo ve con mejores ojos. Eso sí, los problemas extracancha son complicados de borrar.

A ambos jugadores les fue bien. Montero tuvo una gran atajada cuando el partido iba 0-0 contra el delantero Martín Sarrafiore. El guardameta sumó tres atajadas en el compromiso, cortó 3 centros y recibió una calificación de 7.2 puntos según Sofascore. Sebastián Villa, que no anotó ni asistió, dejó buenas sensaciones con 28 pases exitosos de 37 intentados (76%) y 3 regates exitosos.

Paredes vuelve del Mundial y guía a Boca

Leandro Paredes pasó en cuatro días de jugar la final del Mundial 2026 para Argentina contra España el domingo, a regresar a Buenos Aires y comandar a Boca este jueves en el exiguo triunfo sobre O’Higgins en La Bombonera.

El volante de 32 años, titular en la derrota 1-0 en alargue ante España en el MetLife Stadium hace cuatro días, fue determinante con su jerarquía para conducir los hilos del Xeneize. Dio además la asistencia para el gol del uruguayo Miguel Merentiel (44’) e incluso evitó el empate de la visita con un cruce salvador.

“No tengo palabras para describir lo que significa Paredes para el club, para el equipo. Estuvo presidpuesto e hizo un partido grandísimo”, lo alabó el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena.

La revancha se jugará el jueves 30 de julio en Rancagua, a 90 kilómetros de Santiago de Chile y el ganador de la serie se enfrentará en octavos de final con el paraguayo Deportivo Recoleta.

Lea también: Otamendi no va más en la albiceleste; el central se retiró oficialmente de la selección de Argentina

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¿Cómo fue el debut de Álvaro Montero con Boca Juniors?
Álvaro Montero tuvo un estreno positivo. Realizó tres atajadas, cortó tres centros y protagonizó una intervención clave cuando el partido seguía 0-0. Según Sofascore, recibió una calificación de 7,2.
¿Cómo le fue a Sebastián Villa en su regreso a Boca Juniors?
Sebastián Villa dejó buenas sensaciones en su redebut. Aunque no marcó ni dio asistencias, completó 28 de 37 pases (76 % de efectividad) y realizó tres regates exitosos durante el encuentro.
¿Quién marcó el gol de la victoria de Boca Juniors ante O’Higgins?
El único gol del partido lo anotó el delantero uruguayo Miguel Merentiel al minuto 44, tras una asistencia de Leandro Paredes.

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