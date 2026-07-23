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El conflicto interno desplazó a más de 15.000 personas en el primer semestre de 2026, ¿y la “paz total”?

La Defensoría reveló que también hubo más de 64.000 ciudadanos afectados por confinamientos.

  • El departamento de Antioquia fue uno de los más golpeados por fenómenos de desplazamiento y confinamiento. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY.
    El departamento de Antioquia fue uno de los más golpeados por fenómenos de desplazamiento y confinamiento. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Por causa del conflicto armado en Colombia, en el primer semestre del 2026 hubo 15.960 personas desplazadas de manera forzada, documentadas por la Defensoría del Pueblo en 83 eventos masivos.

Así lo reportó la agencia del Ministerio Público en un informe publicado este jueves, en el que también se consignaron 44 eventos de confinamiento, que perjudicaron a 64.787 ciudadanos.

“Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena concentraron el mayor número de personas desplazadas durante el semestre, mientras que Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca registraron las mayores afectaciones por confinamiento”, alertó la Defensoría.

Al realizar el despiece de la información, se obtiene que del total de desplazados entre el 1 de enero y el 30 de junio, la mayoría reside en Norte de Santander (3.854); le siguen 2.622 víctimas en Cauca, 2.223 en Nariño, 2.194 en Antioquia, 1.960 en Magdalena y 1.593 en Bolívar, entre otros.

Conozca: Gobierno tiene 12 procesos de paz con terroristas y crecen secuestro, desplazados y coca

Es importante indicar que en Norte de Santander se padece una agudización del conflicto armado desde enero de 2025, por cuenta de una incursión del ELN en territorios controlados por el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de las Farc, que comanda “Calarcá”.

Este último grupo está en diálogos de paz con el Gobierno Nacional desde octubre de 2023, y aún así sigue siendo uno de los principales generadores de violencia en Colombia.

En relación a los confinamientos, la mayoría sucedieron en Putumayo, 12.646 en total, lo que resulta paradójico, pues en ese departamento se instaló la primera Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de combatientes en el marco de las negociaciones de “paz total”.

Fueron 100 los integrantes de los Comandos de Frontera, integrados a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, los que se congregaron en la vereda Betania, del municipio de Valle del Guamuez.

Para completar este oscuro panorama, dos departamentos vecinos de Putumayo son los que le siguen en cantidad de confinados: Caquetá, con 11.651 afectados, y Cauca, con 10.672.

Las cifras de los deportados y los migrantes

La Defensoría del Pueblo también analizó, por primera vez, “la situación de connacionales deportados que llegan en vuelos procedentes del exterior. 17 vuelos provenientes de Estados Unidos, Chile y España, en los que retornaron 1.663 personas”.

De acuerdo con entrevistas realizadas por la entidad a esos deportados, “el 66% de las personas migraron en busca de empleo o mejores ingresos y el 22% lo hizo por razones relacionadas con el conflicto armado, la inseguridad o las amenazas. El 83% manifestó su intención de regresar a su lugar de origen tras regresar al país”.

La institución alertó que durante el proceso de deportación estos ciudadanos sufrieron por condiciones inadecuadas de alimentación, salud y hacinamiento; algunos se quejaron por maltrato físico y psicológico.

Con base en cifras de Migración Colombia, la Defensoría estimó que en el primer semestre del presente año 51.938 personas hicieron tránsito por nuestro país de manera irregular. De ellos, 21,1% son niños y adolescentes, 36,4% mujeres y 42,5% hombres.

La gran mayoría,el 98,8%, hijo de origen venezolano; le siguen los ecuatorianos (0,3%), dominicanos (0,2%) y peruanos (0,1%).

Continue leyendo: El conflicto entre el ELN y disidencias de las Farc produjo un nuevo desplazamiento de 784 personas en el Catatumbo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles fueron los departamentos con más personas desplazadas por el conflicto armado en Colombia durante el primer semestre de 2026?
Los departamentos con mayor número de personas desplazadas fueron Norte de Santander (3.854), Cauca (2.622), Nariño (2.223), Antioquia (2.194), Magdalena (1.960) y Bolívar (1.593), según el informe de la Defensoría del Pueblo. En total, la entidad documentó 15.960 personas desplazadas en 83 eventos masivos entre enero y junio de 2026.
¿Por qué Norte de Santander registró el mayor número de desplazamientos forzados?
El aumento de los desplazamientos está relacionado con la intensificación del conflicto armado que afecta al departamento desde enero de 2025. Se atribuye esta situación a la confrontación entre el ELN y el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de las disidencias de las Farc.
¿Qué departamentos registraron más casos de confinamiento en el primer semestre de 2026?
Putumayo encabezó los casos de confinamiento con 12.646 personas afectadas, seguido por Caquetá (11.651) y Cauca (10.672). En total, la Defensoría reportó 44 eventos de confinamiento que perjudicaron a 64.787 personas durante el primer semestre del año.

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