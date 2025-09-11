Solo siete bancos en Colombia no le cobran por hacer transferencias entre entidades, ¿está el suyo?

Septiembre es el mes de Bre-B, pues para finales de este periodo el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República empezará oficialmente. Esto no solo será una herramienta clave para mejorar la inclusión financiera y para atacar el uso del efectivo, también facilitará las transacciones entre distintos bancos al quitar los montos de cobro entre entidades.
Sin embargo, aunque Bre-B se perfila como una de las noticias más relevantes del sector financiero, hoy solo 7 de los 30 bancos del sistema permiten realizar transferencias interbancarias gratuitas desde cuentas de ahorro a través de sus aplicaciones móviles. Es importante señalar que algunas entidades ni siquiera ofrecen este servicio.
De acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera, entidades bancarias como el Banco Popular, Bbva, Banco Caja Social, Bancamía, el Banco Falabella, GNB Sudameris y Lulo Bank no generan cobros para hacer transferencias desde las cuentas de ahorro fuera de su entidad en las aplicaciones.