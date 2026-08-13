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¡Atención! Asesinaron a guardián del Inpec a pocos metros de la cárcel de Itagüí

El guardián se movilizaba por el barrio San Francisco, de Itagüí, cuando hombres armados le dispararon, ocasionándole la muerte. El crimen ocurrió después del traslado de los cabecillas de la paz urbana.

  • En la calle principal que conduce a la cárcel La Paz, de Itagüí, ocurrió el asesinato del guardián Wilber Martínez Sana. FOTO: CORTESÍA
    En la calle principal que conduce a la cárcel La Paz, de Itagüí, ocurrió el asesinato del guardián Wilber Martínez Sana. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Un guardián del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue asesinado en la mañana de este jueves en el barrio San Francisco, de Itagüí, a pocos metros de la cárcel La Paz, de este municipio del sur del Valle de Aburrá. Hasta hace una semana, en este penal se encontraban los cabecillas de la paz urbana que se negoció, sin éxito, durante el gobierno de Gustavo Petro.

El crimen ocurrió sobre las 6:10 de la mañana en la carrera 70 con la calle 25, en este barrio que limita con Itagüí y el corregimiento de San Antonio de Prado, de Medellín, cuando el guarda se movilizaba hacia el centro penitenciario.

La víctima de estos hechos fue identificada como Wilber Ferney Martínez Sana, quien formaba parte del equipo de guardas de este centro penitenciario de máxima seguridad.

Luego del crimen, dos hombres vinculados con el crimen abordaron un taxi y escaparon del lugar, pero mediante el seguimiento con las cámaras de seguridad los lograron ubicar en el barrio Guayabal, de Medellín.

Entérese: Alias ‘Douglas’ y ‘Carlos Pesebre’, entre los trasladados de la cárcel de Itagüí

En medio de este procedimiento les incautaron el vehículo de servicio público, así como el arma que se habría utilizado para perpetrar este ataque sicarial en contra de este uniformado.

Este crimen ocurre luego de que el pasado viernes fueran trasladados los 17 cabecillas de la paz urbana que durante tres años estuvieron recluidos en este penal, en medio de múltiples irregularidades y escándalos como la parranda vallenata del pasado 8 de abril.

Le puede interesar: Gobernador Rendón alerta un “reacomodo criminal” por traslado de 103 cabecillas de Itagüí

Con base en las cámaras de seguridad del sector, las autoridades avanzan en la búsqueda de quienes serían los responsables de este ataque y tratan de establecer plenamente los móviles de su crimen y si se debería a su labor como guardián o si estaría relacionado con situaciones personales.

Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana avanzan en las labores de inspección al cuerpo sin vida de Martínez Sana, al tiempo que analizan todas las evidencias para tratar de esclarecer todo lo relacionado con este asesinato.

La situación se presenta luego del traslado de 104 internos de este penal, en medio de una restructuración que se presentó durante el cambio de gobierno entre el de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella.

Entre los trasladados están algunos de los principales capos de las bandas criminales de Medellín, como Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, y el exparamilitar Hernán Giraldo.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Qué se sabe del asesinato de un guardián del Inpec en Itagüí?
El guardián Wilber Martínez Sana fue asesinado hacia las 6:50 de la mañana de este jueves en el barrio San Francisco, cerca de la cárcel La Paz, cuando se dirigía al centro penitenciario donde trabajaba.
2. ¿Dónde asesinaron al guardián del Inpec en Itagüí?
El crimen ocurrió en la carrera 70 con calle 25, en el barrio San Francisco, un sector cercano a la cárcel La Paz y ubicado en inmediaciones del límite entre Itagüí y el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín.
3. ¿Quién era el guardián del Inpec asesinado en Itagüí?
La víctima fue identificada como Wilber Martínez Sana, integrante del cuerpo de guardianes de la cárcel La Paz, un establecimiento penitenciario de máxima seguridad.

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