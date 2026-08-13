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Tras tres días de búsqueda por el terremoto, hallan sin vida en Cali al padre y la sobrina del periodista Carlos Aponte

Los familiares del periodista de Caracol y Blu Radio se encontraban en el edificio Torres de Limonar, en Cali.

  • El padre y la sobrina del periodista de Caracol fueron hallados sin vida en Cali. Fotos: redes sociales y captura video Blu Radio
    El padre y la sobrina del periodista de Caracol fueron hallados sin vida en Cali. Fotos: redes sociales y captura video Blu Radio
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Tres días después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, los organismos de socorro recuperaron los cuerpos sin vida de Carlos Arturo Aponte e Ileana Giraldo Aponte, de 11 años. Las víctimas, padre y sobrina del periodista Carlos Aponte, fueron localizadas bajo los escombros del edificio Torres del Limonar, ubicado en el sector Capri de Cali.

El desplome de esta estructura de cinco pisos es uno de los incidentes más graves reportados en la capital del Valle del Cauca, donde se registró el colapso de al menos 56 edificaciones debido al fuerte sismo del lunes 10 de agosto.

Esta tragedia ocurrió apenas horas después de que la familia se reuniera para celebrar el cumpleaños de Carlos Arturo el domingo 9 de agosto, fecha en la que también celebraba 41 años de matrimonio con su esposa, Stella Marín. Debido a que la menor no tenía clases escolares el lunes, decidió quedarse a dormir en casa de sus abuelos.

Carlos Andrés Aponte, quien se encontraba trabajando en Bogotá, no pudo asistir al festejo familiar. Al día siguiente, el movimiento telúrico sepultó el apartamento que se encontraba en el tercer piso.

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Una vez ocurrido el temblor, las labores de rescate se ejecutaron una vez localizado el punto exacto, logrando extraer los cuerpos en un lapso de 15 minutos. Según una explicación dada en Blu Radio, ambos cuerpos fueron hallados en el baño del apartamento.

De acuerdo con el testimonio del periodista ante el medio radial, la escena al momento de ser hallados evidenció un desgarrador y conmovedor acto de amor. Ante el inminente desplome de la estructura, el abuelo se acurrucó, se agachó y cubrió con su cuerpo a la pequeña Ileana para intentar protegerla.

Desafortunadamente, debido a la magnitud de la emergencia, una viga de gran tamaño colapsó sobre ellos y terminó con sus vidas de manera inmediata. “Ellos parece que no estuvieron con vida en ningún momento, sino que uno nunca pierde la esperanza”, relató Aponte ante el medio mencionado tras conocer los detalles médicos.

La angustia del periodista no termina, pues mientras la familia simila la dolorosa pérdida, los esfuerzos de los organismos de socorro se concentran ahora en localizar a Stella Marín, madre de Aponte. En días pasados, los rescatistas señalaron haber escuchado señales o ruidos bajo los escombros que podrían corresponder a Stella.

No obstante, su ubicación exacta sigue siendo extremadamente compleja debido a la forma en que colapsó el edificio de cinco pisos. “El movimiento fue tan fuerte que el edificio alcanza como a hacer un espiral y cae toda la fuerza del impacto hacia el apartamento de la esquina... prácticamente mezcló apartamentos”, detalló el periodista a Blu Radio, explicando que las placas de los distintos pisos terminaron comprimidas como un “sándwich”.

Este suceso refleja el drama humano que atraviesa el país tras el terremoto, que ya deja un balance oficial de 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos en todo el territorio nacional, además de la destrucción de 11.347 viviendas y el colapso de 140 edificios.

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En medio de la devastación, Carlos Aponte agradeció profundamente la inmensa solidaridad del pueblo caleño y de los rescatistas que se han volcado a la zona de desastre. “Hemos visto gente que no tiene ni idea de quién es mi papá o mi mamá, pero aún así se echan una piedra de 20 o 30 kilos al hombro y escavan”, destacó en la conversación conmovido.

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Preguntas y respuestas

¿Quiénes eran Carlos Arturo Aponte e Ileana Giraldo Aponte?
Carlos Arturo Aponte y Eliana Giraldo Aponte eran padre y sobrina del periodista Carlos Aponte. Tenían 41 años de matrimonio y 11 años, respectivamente, y fueron encontrados sin vida bajo los escombros de Torres del Limonar, en Cali.
¿Dónde fueron encontrados los cuerpos del padre y la sobrina de Carlos Aponte?
Los cuerpos fueron localizados en el baño del apartamento del tercer piso de Torres del Limonar, edificio de cinco pisos ubicado en el sector Capri de Cali. Los organismos de socorro tardaron aproximadamente 15 minutos en extraerlos después de ubicar el punto exacto.
¿Qué pasó con Stella Marín tras el colapso del edificio?
Stella Marín, madre del periodista Carlos Aponte, continúa desaparecida. Los rescatistas han reportado señales o ruidos que podrían corresponder a ella, pero su ubicación exacta aún no ha podido determinarse debido a la complejidad de los escombros.

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