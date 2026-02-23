Bancolombia advierte que ni la tarjeta Cívica estará funcionando tras apagar todos sus servicios

Bancolombia cumple dos días con fallas. El problema es tal que el banco confirmó a esta redacción que apagó todos los servicios físicos y digitales. Esa novedad incluye a la tradicional tarjeta Cívica de color verde de Bancolombia.

La eventualidad afecta a una gran cantidad de usuarios. Se estima que el sistema de transporte Metro mueve alrededor de 1 millón de personas al día.

El banco sostuvo: “La tarjeta débito Cívica de Bancolombia tampoco estará en funcionamiento en este periodo de apagado total temporal”.

Por esa razón se recomienda a los usuarios movilizarse con efectivo para recargar las tarjetas oficiales del Metro y prevenir contratiempos en su movilidad.