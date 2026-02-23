x

Bancolombia advierte que ni la tarjeta Cívica estará funcionando tras apagar todos sus servicios

Bancolombia completa dos días con fallas técnicas; apagó todos sus servicios físicos y digitales y dejó sin operación incluso la tarjeta Cívica en Medellín.

    Bancolombia advierte que hasta la Cívica podría fallar. FOTO JOHAN GARCÍA.
    Comunicado oficial de Bancolombia.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
Bancolombia cumple dos días con fallas. El problema es tal que el banco confirmó a esta redacción que apagó todos los servicios físicos y digitales. Esa novedad incluye a la tradicional tarjeta Cívica de color verde de Bancolombia.

La eventualidad afecta a una gran cantidad de usuarios. Se estima que el sistema de transporte Metro mueve alrededor de 1 millón de personas al día.

El banco sostuvo: “La tarjeta débito Cívica de Bancolombia tampoco estará en funcionamiento en este periodo de apagado total temporal”.

Entérese: Atención: Bancolombia apagó todos sus servicios para tratar de resolver las fallas y estabilizar la operación

Por esa razón se recomienda a los usuarios movilizarse con efectivo para recargar las tarjetas oficiales del Metro y prevenir contratiempos en su movilidad.

Malestar de las personas

La coyuntura generó un gran malestar entre las personas: “Increíble que el banco más grande de Colombia le suceda esto. Inaceptable”, mencionó la usuaria @Isabell04659504 en X.

“Es increíble cómo ustedes hacen lo que se les da la gana con los usuarios, todos los meses vulneran derechos, no responden por nada (...)”, sostuvo @anigillen.

¿Por qué no sirve Bancolombia?

Bancolombia informó la noche del lunes que suspenderá de manera temporal todos sus servicios con el fin de adelantar un nuevo proceso de estabilización, después de completar más de 24 horas con inconvenientes en sus plataformas digitales.

Comunicado oficial de Bancolombia.

“A partir de este momento apagaremos todos nuestros servicios para dar inicio a un nuevo proceso de estabilización”, señaló la entidad hacia las 7:20 p. m., reiterando que su prioridad es normalizar la operación. Durante este procedimiento, tanto los canales digitales como las oficinas físicas permanecerán fuera de servicio. El banco admitió que la contingencia ha tomado más tiempo del estimado inicialmente, aunque en ese momento no detalló el origen técnico del problema.

Posteriormente, hacia las 10:30 a. m., en una actualización oficial, la entidad explicó que tras el mantenimiento programado en la madrugada del domingo 22 de febrero se identificaron fallas en algunos componentes tecnológicos provistos por IBM, que respaldan su infraestructura digital.

Le puede gustar: ¿Ya revisó que no tenga movimientos extraños en su cuenta de Bancolombia? Esto debe hacer si ve algo raro

