“No podemos decir que el país se va a acabar si queda el uno o el otro”: el llamado del sector financiero a frenar el miedo político

En medio de un año preelectoral cargado de ruido político y cautela inversionista, — en el marco del lanzamiento de The Reinvention Community, una iniciativa presentada por Accenture Colombia— , la frase más contundente no fue técnica ni macroeconómica. Fue casi una sacudida interna al empresariado.
“Desde el sector financiero tenemos que dejar de decir que si queda uno u otro en la Presidencia el país se va a acabar o que nos vamos a ir a vivir a Japón”, señaló María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, que marcó el tono de una conversación poco habitual entre los grandes líderes empresariales del país, argumentando en que en el sector financiero debería haber menos dramatismo político y más foco en productividad, tecnología y ejecución.
Esto se dio en el primer panel, “Reinventando el sector financiero: tecnología, confianza y desarrollo”, el cual reunió a los presidentes de BBVA, J.P. Morgan Chase, Grupo Sura y Grupo Aval.
Más allá de cifras, el mensaje común fue que la transformación digital del sistema financiero no es opcional, pero tampoco puede desconectarse de la confianza institucional. La tecnología —incluida la inteligencia artificial— puede mejorar eficiencia, ampliar inclusión financiera y reducir costos, pero necesita reglas claras y estabilidad para atraer capital.
Gutiérrez insistió en bajar el tono catastrofista del debate público y asumir una postura más constructiva desde el empresariado. En su visión, el país no puede paralizar decisiones de inversión por el ruido político permanente; el reto es construir consensos mínimos que permitan planear a largo plazo.
De su lado, Mario Pardo, presidente de BBVA, fue directo también y señaló que el rol del sistema financiero es “irrigar más crédito, llegar a más personas y empresas, y hacerlo con tasas más bajas”. Pero reconoció que hay un límite estructural: el costo base del financiamiento está atado al riesgo fiscal del país.
El directivo señaló que hoy en día, con tasas de financiación para la Nación cercanas al 14%, cualquier empresa que busque recursos debe asumir costos aún mayores. El crédito existe, pero es caro. Y eso frena inversión, expansión y empleo.
Además, por el lado de J. P. Morgan, aclaró que sí hay apetito internacional por Colombia. Según explicó, inversionistas globales buscan exposición en infraestructura, energía, agroindustria y gas.
El problema no es la falta de interés, sino el costo del dinero y la necesidad de diseñar instrumentos más innovadores que permitan separar las buenas historias empresariales del ruido macroeconómico. En otras palabras, capital hay, pero Colombia debe facilitar su aterrizaje.
