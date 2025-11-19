Compra de Colombia a la sueca Saab: ¿qué son los offsets y cuánto habría costado cada avión Gripen?

Colombia concretó uno de los negocios más grandes del país en materia de defensa con la compañía sueca Saab, significando así un acuerdo entre Estado-empresa. El contrato, firmado el 14 de noviembre, mantiene en reserva gran parte de su contenido, puesto que hasta ahora se conoce el valor del pedido y los compromisos de compensación industrial (offsets). Esta falta de información ha generado especulaciones y cierta desconfianza hacia el gobierno de Gustavo Petro, a pesar de que se trate de la adquisición de 17 aviones de combate Gripen E/F. Le puede interesar: La telenovela de los aviones Gripen: presuntos sobrecostos, inconveniencia en pleno déficit fiscal y la sombra de la primera dama EL COLOMBIANO tuvo acceso a un comunicado de Saab en el que confirmaba la integración con Colombia a través de la compra de estas aeronaves. Según el documento, el pedido tuvo un valor de €3,1 mil millones (aproximadamente 17,36 billones COP). También se mencionan los offsets, que son obligaciones de compensación industrial y tecnológica que Saab debe cumplir en “beneficio” de Colombia.

¿Qué son los offsets?

Saab informó que el contrato incluye compensaciones adicionales que la empresa debe cumplir con el Gobierno colombiano como parte de la compra. Entre estas, se destacan un paquete de cooperación industrial en áreas como aeronáutica, ciberseguridad, salud, energía sostenible y tecnología de purificación de agua.

En palabras del presidente, la compañía tiene la tarea de construir parcialmente y dotar de alta tecnología al Hospital San Juan de Dios de Bogotá, a la planta de producción de paneles solares en la región Caribe y a desalinizadoras de agua potable en La Guajira. No se sabe del plazo que tiene Saab para cumplir con lo pactado y cómo lo hará. Puede leer: Investigaciones por supuestas coimas contra la empresa de aviones sueca Saab fueron archivadas. ¿De qué se trataban? Esto podría explicar que, según el presidente, el contrato alcanzara 16,5 billones de pesos. Sin embargo, para este artículo tomaremos como referencia las cifras oficiales del comunicado de Saab: 3,1 mil millones de euros (aproximadamente 17,36 billones COP).

La Ley 2294 de 2023, mediante su Decreto 1001, reglamenta el artículo 257 de la misma ley en lo relacionado con las compensaciones industriales dentro del marco de la Política de Reindustrialización. Además, adiciona un capítulo al Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Esteblece lo siguiente: “En los contratos que se financien con Presupuesto General de la Nación y que tengan por objeto la adquisición de bienes para uso militar o de equipos y sistemas de armas destinados a la defensa y seguridad de la Nación (incluyendo los bienes y servicios asociados a su sostenimiento y mantenimiento), cuyo valor en términos DPU sea igual o superior a USD $ 3.000.000,00 (tres millones de dólares), o su equivalente en otras monedas, pactados en un único contrato y sus adiciones, será obligatorio incluir acuerdos de compensación industrial (offset)”.

Añade: “Cuando el sector defensa lleve a cabo una adquisición de bienes para uso militar, equipos y sistemas de armas destinados a la defensa y seguridad de la Nación, en un único contrato y sus adiciones, por valor igual o superior a USD 3 billones o su equivalente en otras monedas, aplicará la figura de transferencia de proyectos especiales, definidas en el presente capítulo. Para este caso, el Sector Comercio Industria y Turismo, se le podrá destinar más del diez por ciento (10%) del total de créditos Offset. (...) Los costos asociados a la estructuración y operación de los proyectos no podrán ser realizados con cargo a los créditos offset disponibles”.

“Además, Saab y el Gobierno colombiano firmaron dos acuerdos de compensación (“offsets”) que establecen un marco para varios proyectos militares y sociales. Estos acuerdos de compensación cubren un paquete de cooperación industrial”, esto se lee en el comunicado de Saab, por lo que desconocemos si la Ley colombiana permite hasta dos acuerdos compensación (“offsets”), porque entonces sería un 20 % .

¿Cuál fue el valor unitario aproximado de los aviones Gripen E/F y los offsets?

Sabiendo que las compensaciones no pueden ser menores al 10 % (1 offset como ejemplo o del total del contrato, que es lo que se intenta establecer) del total de créditos Offset, destinados al receptor, realizaremos entonces una regla simple de 3 para dimensionar el valor aproximado de cada avión y su compensación (offsets). Valor total del contrato: 17,36 billones COP Porcentaje de offsets: 10 % Número de aviones: 17 El total de los offsets del contrato equivaldría a 1,74 billones de pesos. Si se distribuyera entre los 17 aviones, entonces cada compensación (offsets) representaría aproximadamente 0,10 billones COP por avión.

El valor de los 17 aviones, sin incluir los offsets, fue de 15,62 billones COP, es decir, alrededor de 0,92 billones COP por avión (una resta 17,36−1,74 = 15,62 billones COP). Esto quiere decir que cada Gripen E/F le habría costado a Colombia aproximadamente 1,02 billones COP, de los cuales 0,10 billones corresponden a los offsets y 0,92 billones al avión, además de su equipamiento directo. Lea también: De La Espriella pide a EE. UU. vetar la compra de aviones Gripen E del gobierno Petro a la sueca Saab Este cálculo podría considerarse un aproximado, que está basado en los datos entregados tanto por la compañía solamente. No obstante, se espera mayor claridad para conocer con profundidad los detalles del negocio entre el Ministerio de Defensa y la empresa sueca Saab.

Si el presidente Gustavo Petro fue transparente con sus declaraciones en este trino, sobre el valor del contrato en dólares, que lo puso en 16,5 billones de pesos... entonces estaríamos ante la respuesta de todo el costo haciendo la misma operación de regla de 3 y con el 10 % de los offsets. “El contrato se hizo por 3.135 millones de euros = 3.652 millones de USD = 13.7 billones de pesos. Sin embargo, se destinaron 16.5 billones de pesos según proyecciones macroeconómica y variaciones del euro con el peso, ya que se va pagando con vigencias futuras hasta el 2032. Las anualidades que se generen no las pagará mi gobierno pues hay 3 años de gracia (sic)”, escribió el mandatario.

