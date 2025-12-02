Avianca reabre ventas de tiquetes desde el 5 de diciembre tras lograr actualización de software del 90% de sus aviones Airbus

Entre el sábado y el lunes de esta semana, Avianca ya actualizó el software de cerca del 90% de los aviones afectados por la orden global emitida por Airbus para la familia A320.

El anuncio llegó luego de que el fabricante informara, el pasado 28 de noviembre, que una parte significativa de estas aeronaves en todo el mundo, incluida más del 70% de la flota de la aerolínea colombiana, debía permanecer en tierra al llegar a sus bases de mantenimiento mientras se realizaban los ajustes obligatorios.

El proceso se aceleró gracias a la llegada exprés del software desde Francia, que permitió iniciar la intervención de los últimos equipos pendientes y avanzar en la recuperación plena de la operación.

Puede leer: Estos son algunos de los vuelos que se cancelaron en Colombia por la alerta de Airbus