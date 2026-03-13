Más de 15.000 objetivos atacados por EE. UU. e Israel en la guerra con Irán

Estados Unidos e Israel han golpeado más de 15.000 objetivos desde el inicio de la guerra con Irán a finales del mes pasado, afirmó este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, al ofrecer un balance de las operaciones militares conjuntas que se han desarrollado en las últimas semanas en Medio Oriente.

Durante una rueda de prensa, el funcionario estadounidense aseguró que la ofensiva aérea ha tenido un impacto significativo en la infraestructura militar iraní y en la capacidad operativa de sus fuerzas.

“Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día”, dijo Hegseth, al subrayar la intensidad de la campaña militar que, según Washington, busca neutralizar las amenazas provenientes del territorio iraní y de los grupos aliados de Teherán en la región.

Le puede interesar: Video | Estados Unidos revela imágenes de ataques a lanzamisiles de Irán en medio de su ofensiva

El jefe del Pentágono añadió que gran parte de los blancos alcanzados corresponden a bases militares, centros de lanzamiento de misiles, depósitos de armas y sistemas de drones, considerados por Estados Unidos e Israel como elementos clave de la capacidad ofensiva de Irán.

“Sus misiles, sus lanzamisiles y sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire. Su volumen de misiles ha disminuido un 90% y sus drones de ataque suicida, un 95% ayer (jueves)”, afirmó el funcionario, al insistir en que las operaciones han debilitado de forma sustancial el arsenal iraní.

Las declaraciones de Hegseth se producen en medio de un aumento de la tensión regional, luego de que Israel intensificara sus ataques contra instalaciones estratégicas vinculadas al desarrollo militar de Irán. Estados Unidos, por su parte, ha respaldado las operaciones y ha reforzado su presencia militar en la zona.

Entérese: Israel ataca complejo en Teherán vinculado al desarrollo de armas nucleares iraníes

El jefe del Pentágono también se refirió a la situación del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, de quien aseguró que se encuentra “herido y probablemente desfigurado” tras los recientes ataques.

Según explicó, el último mensaje difundido por Jamenei, en el que llamaba a la “venganza” contra Israel y Estados Unidos, despertó dudas sobre su estado de salud y su ubicación. Hegseth señaló que el pronunciamiento no fue transmitido con imágenes ni audio del propio líder, sino que fue leído por una tercera persona, lo que, según Washington, podría indicar que permanece oculto o incapacitado para aparecer públicamente.

Conozca: “Está herido y probablemente desfigurado”: EE. UU. sobre el nuevo líder supremo de Irán

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación la evolución del conflicto, ante el riesgo de que los enfrentamientos escalen hacia una confrontación regional de mayor alcance que involucre a otros actores de Medio Oriente.

* Con información de AFP

Siga leyendo: Nuevo líder supremo de Irán amenaza con mantener el cierre de Ormuz; petróleo sobrepasa los 100 dólares