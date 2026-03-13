Juan Fernando Cristo renunció a candidatura presidencial, ¿a quién apoyará?

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo declinó a su aspiración presidencial por su partido, En Marcha. El anuncio lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales. “De una manera democrática y colectiva, escuchando como siempre lo hacemos las voces de las bases del partido, la militancia, la dirigencia y los candidatos al Congreso, hemos tomado una decisión muy importante: no vamos a inscribir nuestro nombre para participar en la primera vuelta presidencial”, dijo el exfuncionario. “Al no presentar nuestra candidatura espero contribuir a darle mayor claridad al debate público en Colombia frente a una ciudadanía que se presenta confundida por tantas aspiraciones. En las próximas semanas seguiremos visitando las distintas regiones de Colombia, promoviendo los valores y los principios liberales, dialogando con nuestra militancia, nuestra ciudadanía y tomaremos una decisión política frente a las elecciones del 31 de mayo”, agregó.

¿Cristo podría acercarse a la campaña de Iván Cepeda?

EL COLOMBIANO pudo confirmar con fuentes cercanas al exministro que su campaña ha estado en conversaciones con la de Iván Cepeda. Es decir, por ahora hay diálogos. Esta decisión iría en congruencia con la de haberse retirado del Frente por la Vida después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) negara la participación del candidato del Pacto Histórico.

La fórmula vicepresidencial que había presentado Cristo

En días pasados, Cristo había presentado a la samaria Norma Vera —investigadora, activista y defensora de DD. HH.— como su fórmula a la vicepresidencia. “Seguiremos trabajando desde los territorios, construyendo posibilidades de que la autonomía territorial y la paz sean parte de la agenda en los territorios más alejados en el centro y un país que requiere de nuevas voces y formas de hacer política”, aseguró Vera en otro video en que salió junto a Cristo reiterando que se bajan de su aspiración. Lea también: Ni con Petro ni contra Petro: Cristo entra a la carrera presidencial sin definir si medirá fuerzas en el Frente Amplio

Las diferencias de Cristo con sectores de centro y el gobierno Petro

Además, Cristo rechazó de entrada a otros sectores de centro que le hicieron un llamado, como la Consulta de las Soluciones que lideró y ganó Claudia López. Y, a pesar de haber sido ministro del gobierno Petro, ha sido crítico con su proyecto político. De hecho, en el momento en que quiso entrar al Frente por la Vida, puso condiciones para un “gran acuerdo nacional” que buscara hacerle frente a “acabar con la polarización de los extremos”. Lea también: ¿Aída Quilcué, inhabilitada para ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda? Dudas jurídicas por aval de MAIS a Barreras E insistió en que la consulta de izquierda no podía tener “como único propósito” garantizar la continuidad del gobierno de Gustavo Petro, así como en la inviabilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. En diálogo con EL COLOMBIANO en enero, Cristo insistió en una propuesta “que profundice las reformas sociales convenientes y positivas, pero que rectifique el camino en áreas como seguridad y salud, donde hay un gran desafío”. Se reitera que el exministro estaría en diálogos con Iván Cepeda, que tiene a la Constituyente como una de sus banderas principales en caso de que llegue a ser presidente, y aún no es claro en qué condiciones aterrizaría Cristo en la campaña del candidato oficialista.

Los resultados electorales del partido En Marcha

En Marcha logró un senador: José Gutemberg Macea, con más de 73 mil votos. Por ende, conservó su personería jurídica. Vale aclarar que no iban solos, sino en la lista de la Alianza por Colombia, que incluyó a Alianza Verde, En Marcha, Colombia Renaciente, el Partido Demócrata Colombiano y la Alianza Social Independiente. En total, la coalición sacó más de 1.9 millones de votos. Bloque de preguntas y respuestas