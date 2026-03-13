¿Quién es Harold Tejada?, ganador de la sexta etapa de la París-Niza, acá le contamos

El ciclista Harold Tejada, ganador de la sexta etapa de la tradicional París Niza, nació en Pitalito, Huila, el segundo municipio más poblado de ese departamento, después de Neiva, la capital y es llamado como la Estrella vial del sur de Colombia por la comunicación con departamentos como Cauca, Caquetá y Putumayo. El café que se produce en esa región es calificada por especialistas como uno de los mejores del país y además es el mayor productor del grano en la actualidad. En contexto: El colombiano Harold Tejada ganó la sexta etapa de la París-Niza

Aunque el fútbol es el deporte que ha contado con hijos de esa localidad que han tenido figuración nacional como el arquero Carlos Abella y el exdirectivo Jorge Perdomo Polanía, es gracias a Harold Tejada que el nombre de Pitalito vuelve a sonar a nivel mundial, por su victoria en la París-Niza. Tejada, quien ha sido inspiración para los jóvenes ciclistas de la región, salió de su pueblo siendo muy joven y se radicó en Antioquia, específicamente en El Carmen de Viboral, donde llegó para seguir alimentando su sueño de ser ciclista profesional. Debutó como amateur en 2016 cuando fue fichado por el Orgullo Paisa, destacándose en competencias como la Vuelta a la Juventud. Luego hizo parte del Team Medellín logrando la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Ruta, en la categoría Sub-23, en 2019 en las pruebas de contrarreloj y ruta.

Eso lo llevó a dar el paso al exterior y fue el equipo Astana el que lo fichó en 2020. Aunque ha competido en las grandes carreras, su ubicación al final ha sido en posiciones secundarias. En el Giro de Italia ha ocupado los puestos 36 y 56 de la general en 2021 y 2022. En el Tour de Francia ha terminado en las casillas 45, 34, 74 y 44 de las ediciones 2020, 2023, 2024 y 2025, mientras que en Vuelta a España ocupó las casillas 65, 40 y 12 en las ediciones de 2022, 2024 y 2025, respectivamente.

Este viernes se dejó ver bastante emocionado, muy emotivo y aún con la voz temblorosa habló para los medios que siguen la competencia. “Gracias a Dios, a mi familia, mi esposa, mi hija y a todo mi equipo. Tuvimos muchos problemas con la bici pero Vinokurov (Aleksandr Vinokúrov-director general de Astana), me dijo mira la última parte, apenas paren atacas y así pasó, es increíble como se siente ganar mi primera carrera”, comentó el colombiano. Puede leer: Daniel Martínez resiste en el podio de la París-Niza ante un Vingegaard intratable Harold además mencionó que “ganar me emociona mucho, les pregunté por la radio al final en inglés, i won, i won , y me respondieron sí ganaste, ganaste, y esto es increíble”.

Esta es la historia del ganador de la París-Niza el viernes, un corredor humilde, luchador, que no se ha dejado vencer por las adversidades y que siga alimentando su sueño de llegar a ser uno de los referentes mundiales del deporte que le ha dado todo.

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