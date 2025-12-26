Avalúo catastral de vivienda aumentó 3,45% en 2025: estas son las ciudades donde más subió

El avalúo de los predios de vivienda en Colombia registró un incremento promedio de 3,45% en 2025, según el Índice de Valor Predial (IVP) del Dane.
Este indicador permite calcular la variación promedio de los precios de los predios con destino habitacional en las ciudades capitales del país, sin incluir a Bogotá.
De acuerdo con el Dane, el IVP refleja la variación anual promedio de los avalúos comerciales de los predios residenciales. No obstante, la entidad aclara que este índice no sustituye un ejercicio formal de avalúo individual, sino que funciona como una referencia estadística del comportamiento del mercado inmobiliario.