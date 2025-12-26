x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Avalúo catastral de vivienda aumentó 3,45% en 2025: estas son las ciudades donde más subió

El avalúo de los predios de vivienda mostró un aumento moderado en 2025, con comportamientos desiguales entre las capitales del país.

    De las 22 ciudades que hacen parte de la cobertura del IVP, 10 registraron incrementos superiores al promedio nacional. Foto: Camilo Suárez
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

26 de diciembre de 2025
El avalúo de los predios de vivienda en Colombia registró un incremento promedio de 3,45% en 2025, según el Índice de Valor Predial (IVP) del Dane.

Este indicador permite calcular la variación promedio de los precios de los predios con destino habitacional en las ciudades capitales del país, sin incluir a Bogotá.

Puede leer: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol son los barrios más buscados para vivir en Medellín

De acuerdo con el Dane, el IVP refleja la variación anual promedio de los avalúos comerciales de los predios residenciales. No obstante, la entidad aclara que este índice no sustituye un ejercicio formal de avalúo individual, sino que funciona como una referencia estadística del comportamiento del mercado inmobiliario.

Avalúo de vivienda en 2025: ciudades con alzas por encima del promedio

De las 22 ciudades que hacen parte de la cobertura del IVP, 10 registraron incrementos superiores al promedio nacional.

El mayor aumento se presentó en Manizales (6,48%), seguida por Pasto (5,97%), Popayán (5,54%), Tunja (5,35%) y Armenia (5,19%).

También superaron la media Pereira (4,87%), Sincelejo (4,54%), Valledupar (4,27%), Montería (4,06%) y Villavicencio (3,77%).

Entérese: Apúntese: lanzan plan de subsidios para viviendas urbanas en Antioquia

Ciudades con variaciones por debajo del promedio nacional

En contraste, 12 ciudades registraron incrementos inferiores al promedio nacional.

En este grupo se ubicaron Florencia (3,06%) e Ibagué (3,04%), así como Santa Marta y Riohacha (2,96%).

También mostraron alzas menores Neiva (2,91%), Medellín (2,90%), Cali (2,86%), Barranquilla (2,79%), Bucaramanga (2,78%), Cartagena (2,69%), Cúcuta (2,56%) y Quibdó (2,23%).

Más noticias: Ventas de vivienda crecieron 11,3% en el 2025, pero hay temores por subida de la inflación y tasas de interés

Comparación anual: cómo cambió el avalúo frente a 2024

Al comparar los resultados de 2025 con los de 2024, 12 ciudades mostraron variaciones superiores a las del año anterior.

Las mayores diferencias en puntos porcentuales se registraron en Manizales, con un aumento de 2,95 puntos, seguida de Pereira (1,97 puntos) y Popayán (1,95 puntos).

Dónde se desaceleró el crecimiento del avalúo

Por el contrario, 11 ciudades presentaron una desaceleración frente al año anterior. Las mayores caídas en puntos porcentuales se concentraron en Bucaramanga (-2,79 puntos), Florencia (-2,42 puntos), Barranquilla (-2,03 puntos) y Neiva (-1,98 puntos).

Vea aquí: MinTrabajo propone excluir la vivienda del aumento anual del salario mínimo

En conjunto, el IVP evidencia un crecimiento moderado del avalúo de la vivienda en 2025, con diferencias regionales marcadas que reflejan las dinámicas locales del mercado inmobiliario y los procesos de actualización catastral en las principales capitales del país.

Temas recomendados

Vivienda
Urbanismo
Dane
Compra de vivienda
Avalúo catastral
Catastro
Colombia
