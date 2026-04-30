El auto más rápido del mundo corre a más de 496 kilómetros por hora, es eléctrico y chino

El gigante chino, BYD, no se conforma solo con tener el dominio de producción y venta de vehículos eléctricos en el mundo, sino que busca redibujar también el mapa de la velocidad en la industria automotriz, puesto que su BYD Yangwang U9 Xtreme se convirtió en el auto de producción más rápido del mundo tras alcanzar los 496,22 kilómetros por hora (km/h) en una pista certificada en Alemania, dejando atrás a referentes del segmento.
La hazaña fue lograda por el piloto alemán Marc Basseng, reconocido por su trayectoria en carreras de resistencia. Al volante del U9 Xtreme, llevó el vehículo hasta una cifra que parecía reservada para motores de combustión extrema.