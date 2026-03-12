El aumento del salario mínimo aprieta las cuentas de las empresas: así se siente el impacto en los márgenes

El aumento del salario mínimo en Colombia no solo tiene efectos sobre el ingreso de los trabajadores. También está generando presiones cada vez más visibles en las finanzas de las empresas, sobre todo en aquellas que dependen en gran medida de la mano de obra.
Eso lo advierte un análisis de Cristina Gómez-Clark, managing director de la firma de consultoría Alvarez & Marsal en Colombia, quien señala que este ajuste se ha convertido en uno de los choques estructurales más relevantes para el sector empresarial.
A diferencia de otros costos que pueden variar con el tiempo, el salario mínimo tiene un efecto más profundo porque termina permeando toda la estructura laboral.
En Colombia funciona como un precio de referencia del trabajo: no solo afecta a quienes lo reciben directamente, sino que también empuja hacia arriba otros salarios, contratos tercerizados y servicios intensivos en personal.
