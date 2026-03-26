Gobierno fija aumento salarial del 7% para empleados públicos en 2026: así quedarán los sueldos de docentes, militares y jueces

El Gobierno Nacional expidió 23 nuevos decretos con los que estableció un incremento del 7% en el salario de los funcionarios públicos para 2026. Las nuevas asignaciones básicas, junto con auxilios de transporte y primas especiales, aplican para docentes de colegios y universidades públicas, así como para empleados de la Rama Judicial, la Contraloría General, la Dian, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de la Presidencia, entre otras entidades. Puede leer: Gobierno anuncia proyecto para fijar como norma el salario mínimo vital en nuevo Estatuto del Trabajo

Salarios de magistrados y altas cortes en 2026

Mediante el Decreto 0297 de 2026, el Gobierno definió que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Comisión Nacional de Disciplina devengarán un salario mensual de $11.613.904. De este total, $4.181.009 corresponden a asignación básica y $7.432.895 a gastos de representación. Adicionalmente, estos funcionarios recibirán una prima técnica de $6.968.347, que se sumará a las primas especiales de servicios, navidad y vacaciones.

Escalas salariales en la Rama Judicial y Justicia Penal Militar

Para los servidores públicos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar, el Gobierno estableció nuevas escalas salariales según el grado: Grados 4 a 8: entre $1.750.905 y $2.456.244 Grados 9 a 13: entre $2.560.169 y $3.039.417 Grados 14 a 18: entre $3.176.607 y $4.824.357 Grados 19 a 22: entre $5.157.340 y $6.552.807 Entérese: Fracking, austeridad y redistribuir la riqueza: estas son las propuestas económicas de los candidatos Asimismo, se determinó que los secretarios generales de las altas cortes recibirán una remuneración mínima mensual de $10.125.267, de la cual el 50% corresponde a gastos de representación.

Salarios específicos para jueces, fiscales y magistrados

El decreto también fija asignaciones particulares para distintos cargos dentro de la justicia: Magistrados de tribunal y fiscales grado 21: $5.236.307 Jueces penales de circuito especializado: $4.761.453 Jueces de orden público grado 21: $5.335.277 Jueces y fiscales grado 17: $3.473.356 Jueces grado 15: $3.473.356 Además, se establecen asignaciones mínimas mensuales superiores para algunos cargos: Magistrados de tribunal y fiscales grado 21: $9.562.685 Jueces de orden público grado 21: $9.743.435 Vea aquí: ¿Efecto del alza del salario mínimo 2026? Comercio y restaurantes ya pierden 258.000 empleos

Aumento para docentes: bonificación del 0,4 % en 2026

El Gobierno también expidió un decreto que incrementa el salario de profesores en el país mediante la creación de una bonificación adicional para docentes y directivos docentes estatales de preescolar, básica y media. Este beneficio será efectivo desde el próximo pago y consiste en un aumento adicional del 0,4% sobre el ajuste salarial anual definido para los empleados públicos en 2026. De acuerdo con el Gobierno, esta mejora se aplicará de manera uniforme a todos los regímenes y niveles del sector educativo. Asimismo, se precisó que los recursos necesarios serán financiados a través del Sistema General de Participaciones y otras fuentes de inversión del Estado. La medida se conoce en medio de recientes protestas del magisterio, en las que los profesores del sector público venían reclamando mejores condiciones salariales, en parte por el aumento de la carga laboral.

Cómo se compone el aumento salarial docente en 2026