Gobierno fija aumento salarial del 7% para empleados públicos en 2026: así quedarán los sueldos de docentes, militares y jueces

El Gobierno Nacional expidió 23 nuevos decretos con los que estableció un incremento del 7% en el salario de los funcionarios públicos para 2026.
Las nuevas asignaciones básicas, junto con auxilios de transporte y primas especiales, aplican para docentes de colegios y universidades públicas, así como para empleados de la Rama Judicial, la Contraloría General, la Dian, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de la Presidencia, entre otras entidades.
Puede leer: Gobierno anuncia proyecto para fijar como norma el salario mínimo vital en nuevo Estatuto del Trabajo