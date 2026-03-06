Trabajadores con salario mínimo tendrán nueva subida en el valor de la hora laboral en 2026, ¿por qué?

A partir del 16 de julio de 2026, los trabajadores que ganen el salario mínimo en Colombia verán un nuevo aumento en el valor de su hora laboral, que llegará aproximadamente a $10.422.
El cambio se explica por la combinación de dos factores: el incremento del salario mínimo aprobado para 2026 y la reducción definitiva de la jornada laboral a 42 horas semanales, prevista en la Ley 2101 de 2021.
La reforma laboral que disminuye gradualmente el tiempo de trabajo sin afectar el salario implica que el ingreso mensual se mantenga, pero distribuido en menos horas.
Esto hace que el valor de cada hora trabajada aumente, modificando la forma en que se calcula el pago ordinario y las horas extra.
