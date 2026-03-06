Trabajadores con salario mínimo tendrán nueva subida en el valor de la hora laboral en 2026, ¿por qué?

A partir del 16 de julio de 2026, los trabajadores que ganen el salario mínimo en Colombia verán un nuevo aumento en el valor de su hora laboral, que llegará aproximadamente a $10.422. El cambio se explica por la combinación de dos factores: el incremento del salario mínimo aprobado para 2026 y la reducción definitiva de la jornada laboral a 42 horas semanales, prevista en la Ley 2101 de 2021. La reforma laboral que disminuye gradualmente el tiempo de trabajo sin afectar el salario implica que el ingreso mensual se mantenga, pero distribuido en menos horas. Esto hace que el valor de cada hora trabajada aumente, modificando la forma en que se calcula el pago ordinario y las horas extra. Le puede interesar: ¿Efecto del alza del salario mínimo 2026? Comercio y restaurantes ya pierden 258.000 empleos

¿Cómo ha cambiado el valor de la hora laboral?

La evolución del pago por hora en los últimos periodos muestra un incremento significativo. Durante el primer semestre de 2025, la hora de trabajo para quienes ganaban el salario mínimo se ubicaba en $7.736. Para el primer semestre de 2026, el valor subió a $9.948, impulsado principalmente por el ajuste del salario mínimo. Con la última etapa de reducción de la jornada —cuando el límite semanal pase de 44 a 42 horas— el valor estimado por hora llegará a $10.422. En total, el aumento acumulado superará el 34,7% en poco más de un año, según cálculos del centro de estudios económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. De acuerdo con el análisis del centro de estudios, alrededor del 80% del incremento en el valor de la hora laboral se explica por el ajuste del salario mínimo, mientras que el resto corresponde al efecto de trabajar menos horas con el mismo ingreso mensual. Lea más: Solo el 7% de las compañías no hará aumentos pese al alza del mínimo en 23,7%

El cambio definitivo en la jornada laboral

El incremento del salario mínimo explica cerca del 80% del aumento en el valor de la hora trabajada. FOTO: GETTY

La reducción de la jornada laboral en Colombia se implementa de manera gradual desde 2023 y culminará el 15 de julio de 2026, cuando el límite máximo de trabajo semanal pase oficialmente a 42 horas para todos los empleadores y trabajadores. Hasta el 14 de julio de 2026, la jornada máxima permitida seguirá siendo de 44 horas semanales. A partir del día siguiente, cualquier tiempo adicional que supere el nuevo límite deberá ser pagado como hora extra, lo que puede modificar la organización de turnos y horarios dentro de las empresas. La normativa también establece que la reducción de horas no puede implicar disminución salarial ni cambios en prestaciones sociales, por lo que los trabajadores mantienen su ingreso mensual mientras el tiempo de trabajo se reduce.

Impacto en empresas y empleo