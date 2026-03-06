Inflación avanzó a menor ritmo en febrero y se ubicó en 5,29 %

El costo de vida en Colombia hizo una parada en el ritmo ascendente que llevaba, según se desprende de los datos publicados esta tarde por la directora del Dane, Piedad Urdinola.

Según el reporte oficial, el dato de inflación anualizado fue de 5,29%, menor al 5,35% reportado para enero. En el último año, las divisiones de restaurantes y hoteles (9,61%), salud (7,82%), bebidas alcohólicas y tabaco (7,76%), educación (7,44%), alimentos y bebidas no alcohólicas (5,84%) y, por último, bienes y servicios diversos (5,45%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,29%).

Entre tanto, las divisiones de transporte (5,27%), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (4,73%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,85%), prendas de vestir y calzado (2,61%), recreación y cultura (1,68%) y por último, Información y comunicación (1,51%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Inflación en el mes de febrero del 2026

En el mes de febrero de 2026, el IPC observó una variación de 1,08% en comparación con enero de 2026, ya que cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional, entre ellos educación (5,64%), restaurantes y hoteles (1,38%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,30%), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,23%) y, por último, bebidas alcohólicas y tabaco (1,14%).