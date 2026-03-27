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Asamblea de Ecopetrol aprobó dividendo de $121 por acción, un 43% menos que en 2025

Con esta decisión, Ecopetrol destinará más del 55% de sus utilidades, equivalentes a cerca de $4,9 billones.

  • La asamblea decidió asignar $4,9 billones al pago de dividendos y $21,14 billones a la creación de una reserva extraordinaria destinada a la sostenibilidad. Foto: Cortesía
    La asamblea decidió asignar $4,9 billones al pago de dividendos y $21,14 billones a la creación de una reserva extraordinaria destinada a la sostenibilidad. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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En medio de la tensa Asamblea de Accionistas, Ecopetrol aprobó un incremento en la distribución de dividendos, que pasó de los $110 inicialmente propuestos a $121 por acción, avalado por el Gobierno con su mayoría accionaria.

La propuesta original contemplaba repartir $4,52 billones, equivalentes al 50,1% de las utilidades netas reportadas en 2025 ($9,02 billones), en una sola cuota antes del 30 de abril de 2026. Sin embargo, durante la Asamblea, el Gobierno presentó una contrapropuesta para aumentar el dividendo.

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Sumando la liberación de reservas de ejercicios anteriores y otros ajustes, el total disponible para la asamblea alcanzó los $25,66 billones, sobre los cuales se definió la distribución entre dividendos y reservas.

En este contexto, se decidió destinar $21,14 billones a una reserva ocasional para la sostenibilidad, modificando la proporción habitual de reparto y elevando la participación de recursos retenidos dentro de la compañía.

Entérese: Sindicato de Ecopetrol se fractura por dentro tras exigir salida de Ricardo Roa

Dividendos aumentan pero siguen bajos históricamente

Con esta decisión, Ecopetrol destinará más del 55% de sus utilidades, equivalentes a cerca de $4,9 billones.

A pesar del aumento a $121 por acción, la distribución de dividendos de Ecopetrol sigue siendo la más baja desde 2020 (con excepción de la pandemia). Este valor representa una caída del 43,4% frente a los $214 por acción pagados en 2025, correspondientes a las utilidades de 2024.

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Es de anotar que desde 2020, los dividendos de la compañía han reflejado la volatilidad del sector energético: después de pagar $180 en 2020, cayeron a su nivel más bajo de $17 en 2021 debido al impacto de la pandemia, para luego alcanzar un récord histórico de $593 en 2023, gracias a utilidades excepcionales del año anterior. La tendencia posterior ha sido de ajuste a la baja: $312 en 2024, $214 en 2025 y finalmente $121 en la propuesta para 2026.

Fechas clave para el pago

El Gobierno Nacional exigió recibir $4 billones a más tardar el 30 de abril, justo antes de la primera vuelta de elecciones.

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Los accionistas minoritarios cobrarán sus dividendos en la misma fecha, mientras que el Estado percibirá el resto de sus ganancias antes del 30 de junio.

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