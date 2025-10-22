Ecopetrol convocó asamblea extraordinaria de accionistas para el 11 de noviembre

El Grupo Ecopetrol convocó a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el próximo 11 de noviembre, en la que buscarán aprobar una modificación a los Estatutos Sociales de Ecopetrol S.A.

La reunión, que iniciará a partir de las 8:00 a.m., tendrá lugar en el Auditorio de Corferias en Bogotá, en donde se espera a la mayoría del quórum decisorio. Cabe resaltar también que en el orden del día de la reunión de accionistas no está incluida la elección de miembros de la Junta Directiva de la estatal, a pesar de la salida de Mónica de Greiff.

Aunque la publicación de la convocatoria no hace referencia a qué modificaciones se propondrán en la Asamblea, cabe recordar que hace un par de meses la Unión Sindical Obrera, USO, solicitó al Ministerio de Hacienda la programación de una Asamblea Extraordinaria de Ecopetrol para reformar los estatutos sociales de la petrolera. El objetivo del sindicato es lograr la representación de trabajadores de la compañía como miembros permanentes de la Junta Directiva. La Asamblea de Accionistas de Ecopetrol se convoca en medio de la polémica por la presunta venta de los activos de que tiene la petrolera en la cuenca Permian en EE.UU.