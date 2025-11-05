Ministro Benedetti prevé que el salario mínimo suba a $1,8 millones, ¿qué dicen analistas y sindicatos?

El debate del salario mínimo en el último año del Gobierno Petro está acalorado, con rifirrafes entre los funcionarios y los líderes gremiales. Eso, porque el Gobierno se ha anticipado en varias ocasiones al debate en la mesa de negociación, dejando claro que para 2026 habrá un incremento ‘jugoso’.
En medio de ese contexto, el último en referirse al tema fue el ministro del Interior, Armando Benedetti. En su cuenta de X y en tono electoral, sostuvo que antes de la llegada de Petro a la Presidencia, un trabajador recibía 1 millón de pesos como salario mínimo, pero hoy recibe 1’600.000 pesos (sumando auxilio de transporte de $200.000).