Tras arancel de 100% de Ecuador, Colombia analiza convertirse en “socio pleno” de Mercosur

La relación diplomática y comercial entre Colombia y Ecuador llegó a un punto de no retorno. En una escalada de tensiones que parece no tener techo, el gobierno de Daniel Noboa anunció que, a partir del próximo 1 de mayo de 2026, las importaciones provenientes de Colombia deberán pagar un arancel del 100%. Podría interesarle: Ecuador sube al 100% los aranceles para productos colombianos; “Esto es una monstruosidad”, contestó Petro Esta drástica medida, que duplica la tasa del 50% que ya venía operando, representa un muro casi infranqueable para el intercambio de bienes entre ambas naciones y marca el episodio más crítico en la historia reciente del Pacto Andino. Desde Quito, el Ministerio de Producción justificó la decisión alegando una supuesta falta de implementación de medidas efectivas en seguridad fronteriza por parte de Colombia. Sin embargo, el trasfondo es profundamente político. El anuncio se dio apenas horas después de que Ecuador llamara a consultas a su embajador en Bogotá, como protesta por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, capturado tras la irrupción en la Embajada de México en abril de 2024.

Petro dice que es el adiós definitivo al Pacto Andino

La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. El mandatario calificó el alza arancelaria como una “monstruosidad” y sentenció que este es, en la práctica, el final del Pacto Andino para Colombia. En su visión, la Comunidad Andina (CAN) perdió su propósito de hermandad económica, por lo que ha dado instrucciones a la Cancillería para buscar nuevos horizontes comerciales. Encuentre: Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia tras defensa de Petro a Jorge Glas: “es injerencia” Petro propuso una reorientación estratégica de la política exterior colombiana, sugiriendo que el país debe iniciar los pasos para convertirse en socio pleno del Mercosur. Además, instó a dirigir los esfuerzos comerciales con mayor fuerza hacia el Caribe y Centroamérica, dejando atrás la dependencia de un mercado vecino que hoy parece cerrado por razones ideológicas. Esta postura sugiere que el Gobierno Nacional no tiene intención de retroceder en su defensa de Glas ni de buscar una tregua comercial inmediata bajo las condiciones actuales.

Punto final al comercio entre Colombia y Ecuador: Analdex

Desde el sector gremial, las cifras y las proyecciones son alarmantes. Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), aseguró que esta decisión cierra definitivamente cualquier posibilidad de comercio legal y fluido. Díaz fue enfático al señalar que, según el panorama actual, no habrá una normalización del relacionamiento comercial mientras el actual gobierno de Colombia permanezca en el poder, sugiriendo que habrá que esperar hasta agosto de 2026 para retomar los diálogos. La preocupación de Analdex se centra en el tejido empresarial colombiano, pues se estima que 1.700 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas (pymes), dependen de las ventas hacia Ecuador. Lea más: Ecuador logra un superávit comercial tras más de dos décadas pese a guerra de aranceles con Colombia Desde la Andi, Bruce Mac Master, su presidente, pidió “serenidad y responsabilidad” a los mandatarios de ambos países para dirimir sus conflictos, pues “no tiene ningún sentido” poner a empresas, trabajadores y consumidores como “moneda de cambio” en esta disputa. El mercado ecuatoriano es vital para sectores como el azúcar, que exporta cerca de US$31 millones, medicamentos con US$51,2 millones, y energía eléctrica, que sumaba US$133,5 millones antes de que el gobierno colombiano decidiera suspender el suministro como medida de reciprocidad. Del lado de las importaciones, Colombia también se verá afectada, pues compra a su vecino productos como preparaciones de pescado por US$76,6 millones y tableros de madera por US$82,6 millones, insumos que ahora se encarecerán para el consumidor local.

Antioquia se lleva el mayor golpe de arancel de 100% de Ecuador a Colombia