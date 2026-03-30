Semana Santa con presión externa: así impactan los aranceles de Ecuador al mercado del pescado

La Semana Santa suele ser una de las temporadas más fuertes para el consumo de pescado en Colombia. Sin embargo, este 2026 el contexto es distinto. A la alta demanda habitual se suma un factor externo que inquieta al sector: los aranceles del 50% que Ecuador impuso a productos colombianos. En un sondeo realizado por EL COLOMBIANO, pesqueras minoristas proyectan que en esta Semana Mayor siguen experimentando un impulso considerable en ventas, pero comercializan entre 60% y 73% menos pescado comparado con la primera década del siglo XXI. A su vez, el impacto, por el conflicto arancelario con el vecino país no es menor. Ecuador es uno de los principales socios comerciales del país en productos pesqueros, especialmente en segmentos como camarones, conservas y preparaciones de pescado, que en conjunto superaron los 200 millones de dólares en intercambios durante 2025. Le puede interesar: ¿Se acaba la vigilia? Ya no crecen como antes las ventas de pescado

El camarón, el producto más expuesto

Desde el sector acuícola advierten que, aunque especies como la tilapia, la cachama o la trucha no tendrían mayores afectaciones, el camarón sí podría verse impactado. Carlos Robles, gerente de Fedeacua, explicó que este producto —clave en la oferta regional— podría registrar aumentos de precio en los próximos días debido al encarecimiento de las importaciones. “Es muy probable que el impacto se refleje en el precio al consumidor, especialmente en el camarón importado”, señaló. Este escenario genera presión justo en un momento en que la demanda aumenta por razones culturales y religiosas. Lea más: ¿Los delató el olor? Decomisan media tonelada de pescados en mal estado en Bello

Riesgo de distorsiones y comercio ilegal

FOTO: Manuel Saldarriaga

Más allá del impacto en precios, uno de los principales temores del sector es el efecto que esta medida pueda tener en la dinámica del comercio fronterizo. Con aranceles elevados, se incrementa el riesgo de ingreso de productos por canales informales, lo que podría derivar en competencia desleal, pérdida de control sanitario y distorsiones en el mercado interno. Este tipo de situaciones no solo afecta a los productores formales, sino también a los consumidores, que podrían enfrentarse a productos sin trazabilidad ni garantías de calidad.

Oferta suficiente, pero con incertidumbre

A pesar de este panorama, las autoridades y gremios coinciden en que el abastecimiento está garantizado. Se estima que el consumo de pescado durante esta temporada alcance cerca de 50.000 toneladas, por encima del promedio mensual. Actualmente, la acuicultura lidera la oferta con el 57% de la producción nacional, seguida por las importaciones (28%) y la pesca de captura (15%). Además, los precios se han mantenido relativamente estables, con variaciones que no superan el 10% anual en las principales centrales mayoristas. Conozca también: ¡Llegó el maná ribereño! Subienda tiene felices a los pescadores paisas

Entre la estabilidad de precios y la caída en ventas