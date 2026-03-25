x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Guerra comercial entre Colombia y Ecuador ya ha dejado pérdidas por más de US$340 millones

El pulso arancelario entre Colombia y Ecuador ya golpea con fuerza el comercio bilateral: exportaciones cayeron hasta 69% y sectores clave reportan contracciones de hasta 90%, en una crisis que también pone en riesgo el empleo y la inversión.

  • Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Noboa, primera mandatario de Ecuador. FOTOS: COLPRENSA, GETTY Y EL COLOMBIANO
    Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Noboa, primera mandatario de Ecuador. FOTOS: COLPRENSA, GETTY Y EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

A poco más de un mes y medio después de que estallara la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, los efectos ya son contundentes: el comercio bilateral se desplomó, las pérdidas superan los 340 millones de dólares y sectores clave de la economía enfrentan una de las contracciones más fuertes de los últimos años.

La crisis comercial desatada a comienzos de 2026 ya deja cifras críticas. De acuerdo con análisis de la Cámara Colombo Ecuatoriana, las pérdidas acumuladas entre febrero y marzo superan los 340 millones de dólares, reflejando un freno abrupto en el intercambio binacional.

El golpe más fuerte lo han sentido las exportaciones colombianas hacia Ecuador, que cayeron un 69,3%, pasando de 151 millones de dólares en febrero de 2025 a apenas 46 millones en el mismo mes de 2026.

Por su parte, las importaciones desde Ecuador también retrocedieron, aunque en menor proporción, con una caída del 22,4%, al bajar de 62 millones a 48,4 millones de dólares.

El impacto es incluso más severo desde la perspectiva ecuatoriana: las importaciones desde Colombia se redujeron un 66,8% en febrero, mientras que el volumen del comercio cayó más del 70%, cifras que superan los niveles registrados durante la pandemia.

Le puede interesar: ¿Tregua? Colombia y Ecuador inician Operación Espejo con ayuda de Estados Unidos

Sectores productivos en crisis: combustibles, vehículos y químicos, entre los más afectados

El desplome no es homogéneo. Los sectores más golpeados del lado colombiano son combustibles, vehículos y autopartes, químicos y maquinaria, con contracciones de hasta el 90%.

A esto se suman otras industrias altamente dependientes del comercio binacional, como alimentos procesados, farmacéuticos, textiles e insumos industriales, que enfrentan dificultades para sustituir proveedores en el corto plazo, lo que incrementa los costos y reduce la competitividad.

Además, medidas como la suspensión de exportaciones de energía y el cierre de pasos fronterizos han agravado los problemas logísticos, generando un efecto en cadena sobre la producción y el abastecimiento, especialmente en zonas limítrofes.

Lea más: Colombia oficializa arancel del 30% a Ecuador y restringe ingreso de productos por la frontera terrestre

Crisis en la frontera: empleo en riesgo y caída del transporte de carga

El impacto no solo se mide en dólares. La crisis arancelaria ya está golpeando el empleo y la dinámica económica en regiones fronterizas.

En Ecuador, más de 200.000 puestos de trabajo están en riesgo, mientras que en Colombia departamentos como Putumayo reportan pérdidas cercanas a 75.000 millones de pesos mensuales, con miles de empleos directos e indirectos comprometidos.

La situación es especialmente crítica en el corredor Ipiales–Tulcán, donde antes circulaban cerca de 5,5 millones de dólares diarios. El 92,9% de los transportistas reporta caídas superiores al 60% en su actividad, reflejando una parálisis en la cadena logística.

¿Por qué empezó la guerra comercial entre Colombia y Ecuador en 2026?

El origen del conflicto se remonta a enero de 2026, cuando el gobierno de Daniel Noboa anunció desde el Foro de Davos la imposición de un arancel del 30% a productos colombianos, bajo el argumento de falta de cooperación en seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico.

Posteriormente, la medida se endureció hasta el 50%, con el objetivo de proteger la industria ecuatoriana y corregir un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales.

Como respuesta, el gobierno de Gustavo Petro implementó aranceles espejo de hasta el 50% sobre más de 100 productos ecuatorianos, además de suspender exportaciones de energía, lo que profundizó la escalada del conflicto.

Conozca también: Aranceles del 50% afectan 3.000 millones de dólares del comercio entre Colombia y Ecuador, alertan exministros

Inversión extranjera también se resiente por incertidumbre

El impacto de la crisis no se limita al comercio bilateral. La inversión extranjera directa, especialmente desde Estados Unidos, también muestra señales de retroceso.

Según datos citados por AmCham Colombia, la inversión estadounidense cayó un 38%, pasando de 5.400 millones de dólares en 2024 a 3.375 millones en 2025.

El principal factor detrás de este descenso es la incertidumbre y la falta de seguridad jurídica, que ha llevado a los inversionistas a redirigir capital hacia otros mercados. Los sectores más afectados por esta desinversión son minería, servicios financieros y transporte.

Una crisis que amenaza la integración regional

Más allá de las cifras, el conflicto comercial pone en riesgo la estabilidad económica de la región y la integración dentro de la Comunidad Andina.

El intercambio binacional, que antes movilizaba más de 500.000 toneladas de mercancías al año y cerca de 25.000 viajes de carga internacional, hoy enfrenta una contracción sin precedentes.

A esto se suma el aumento del contrabando, la informalidad y las presiones inflacionarias, que deterioran las condiciones del mercado y afectan tanto a empresas como a consumidores.

En este escenario, expertos advierten que, de no alcanzarse una solución diplomática en el corto plazo, el impacto podría profundizarse y extenderse a otros sectores estratégicos, comprometiendo la recuperación económica de ambos países.

Sin embargo, como parte de los intentos por contener la crisis, Colombia y Ecuador también comenzaron a mover fichas en el frente de seguridad, un terreno que, de hecho, detonó el conflicto comercial.

El pasado 1° de marzo, el Ministerio de Defensa confirmó la activación de un canal paralelo de cooperación en inteligencia, con participación de Estados Unidos, enfocado exclusivamente en el control del narcotráfico en la zona fronteriza. El anuncio se realizó en Cartago, Valle del Cauca, durante un consejo de seguridad liderado por el ministro Pedro Sánchez.

La estrategia contempla la creación de una plataforma conjunta que permitirá conectar en tiempo real a las autoridades de los tres países, con el objetivo de rastrear los movimientos de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

La apuesta parte de un diagnóstico compartido: la frontera se consolidó como un corredor clave para el tránsito de cargamentos ilícitos hacia puertos ecuatorianos y, desde allí, a mercados internacionales. En ese contexto, el ministro Sánchez destacó que una parte significativa de las incautaciones a nivel global ha sido posible gracias al trabajo de inteligencia colombiano.

Según explicó, uno de los principales problemas ha sido la fragmentación de la información entre países, una brecha que ha sido aprovechada por redes criminales para moverse entre jurisdicciones.

Con este nuevo esquema, la intención es cerrar esos vacíos operativos y fortalecer la coordinación regional, incluso en medio de una relación comercial tensionada, sin embargo, ya han pasado varios días y la imposición arancelaria bilateral aún no cesa y los comerciantes de las fronteras y empresas, pagan los platos rotos.

Temas recomendados

Economía
Comercio exterior
Exportaciones
Importaciones
Presidencia
Ministerio de Comercio
Arancel
Guerra comercial
Colombia
Suramérica
Ecuador
Gustavo Petro
Daniel Noboa
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida