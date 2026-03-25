Guerra comercial entre Colombia y Ecuador ya ha dejado pérdidas por más de US$340 millones

A poco más de un mes y medio después de que estallara la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, los efectos ya son contundentes: el comercio bilateral se desplomó, las pérdidas superan los 340 millones de dólares y sectores clave de la economía enfrentan una de las contracciones más fuertes de los últimos años. La crisis comercial desatada a comienzos de 2026 ya deja cifras críticas. De acuerdo con análisis de la Cámara Colombo Ecuatoriana, las pérdidas acumuladas entre febrero y marzo superan los 340 millones de dólares, reflejando un freno abrupto en el intercambio binacional. El golpe más fuerte lo han sentido las exportaciones colombianas hacia Ecuador, que cayeron un 69,3%, pasando de 151 millones de dólares en febrero de 2025 a apenas 46 millones en el mismo mes de 2026. Por su parte, las importaciones desde Ecuador también retrocedieron, aunque en menor proporción, con una caída del 22,4%, al bajar de 62 millones a 48,4 millones de dólares. El impacto es incluso más severo desde la perspectiva ecuatoriana: las importaciones desde Colombia se redujeron un 66,8% en febrero, mientras que el volumen del comercio cayó más del 70%, cifras que superan los niveles registrados durante la pandemia. Le puede interesar: ¿Tregua? Colombia y Ecuador inician Operación Espejo con ayuda de Estados Unidos

Sectores productivos en crisis: combustibles, vehículos y químicos, entre los más afectados

El desplome no es homogéneo. Los sectores más golpeados del lado colombiano son combustibles, vehículos y autopartes, químicos y maquinaria, con contracciones de hasta el 90%. A esto se suman otras industrias altamente dependientes del comercio binacional, como alimentos procesados, farmacéuticos, textiles e insumos industriales, que enfrentan dificultades para sustituir proveedores en el corto plazo, lo que incrementa los costos y reduce la competitividad. Además, medidas como la suspensión de exportaciones de energía y el cierre de pasos fronterizos han agravado los problemas logísticos, generando un efecto en cadena sobre la producción y el abastecimiento, especialmente en zonas limítrofes. Lea más: Colombia oficializa arancel del 30% a Ecuador y restringe ingreso de productos por la frontera terrestre

Crisis en la frontera: empleo en riesgo y caída del transporte de carga

El impacto no solo se mide en dólares. La crisis arancelaria ya está golpeando el empleo y la dinámica económica en regiones fronterizas. En Ecuador, más de 200.000 puestos de trabajo están en riesgo, mientras que en Colombia departamentos como Putumayo reportan pérdidas cercanas a 75.000 millones de pesos mensuales, con miles de empleos directos e indirectos comprometidos. La situación es especialmente crítica en el corredor Ipiales–Tulcán, donde antes circulaban cerca de 5,5 millones de dólares diarios. El 92,9% de los transportistas reporta caídas superiores al 60% en su actividad, reflejando una parálisis en la cadena logística.

¿Por qué empezó la guerra comercial entre Colombia y Ecuador en 2026?

El origen del conflicto se remonta a enero de 2026, cuando el gobierno de Daniel Noboa anunció desde el Foro de Davos la imposición de un arancel del 30% a productos colombianos, bajo el argumento de falta de cooperación en seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico. Posteriormente, la medida se endureció hasta el 50%, con el objetivo de proteger la industria ecuatoriana y corregir un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Como respuesta, el gobierno de Gustavo Petro implementó aranceles espejo de hasta el 50% sobre más de 100 productos ecuatorianos, además de suspender exportaciones de energía, lo que profundizó la escalada del conflicto. Conozca también: Aranceles del 50% afectan 3.000 millones de dólares del comercio entre Colombia y Ecuador, alertan exministros

Inversión extranjera también se resiente por incertidumbre

El impacto de la crisis no se limita al comercio bilateral. La inversión extranjera directa, especialmente desde Estados Unidos, también muestra señales de retroceso. Según datos citados por AmCham Colombia, la inversión estadounidense cayó un 38%, pasando de 5.400 millones de dólares en 2024 a 3.375 millones en 2025. El principal factor detrás de este descenso es la incertidumbre y la falta de seguridad jurídica, que ha llevado a los inversionistas a redirigir capital hacia otros mercados. Los sectores más afectados por esta desinversión son minería, servicios financieros y transporte.

Una crisis que amenaza la integración regional