Guerra comercial entre Colombia y Ecuador ya ha dejado pérdidas por más de US$340 millones

A poco más de un mes y medio después de que estallara la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, los efectos ya son contundentes: el comercio bilateral se desplomó, las pérdidas superan los 340 millones de dólares y sectores clave de la economía enfrentan una de las contracciones más fuertes de los últimos años.
La crisis comercial desatada a comienzos de 2026 ya deja cifras críticas. De acuerdo con análisis de la Cámara Colombo Ecuatoriana, las pérdidas acumuladas entre febrero y marzo superan los 340 millones de dólares, reflejando un freno abrupto en el intercambio binacional.
El golpe más fuerte lo han sentido las exportaciones colombianas hacia Ecuador, que cayeron un 69,3%, pasando de 151 millones de dólares en febrero de 2025 a apenas 46 millones en el mismo mes de 2026.
Por su parte, las importaciones desde Ecuador también retrocedieron, aunque en menor proporción, con una caída del 22,4%, al bajar de 62 millones a 48,4 millones de dólares.
El impacto es incluso más severo desde la perspectiva ecuatoriana: las importaciones desde Colombia se redujeron un 66,8% en febrero, mientras que el volumen del comercio cayó más del 70%, cifras que superan los niveles registrados durante la pandemia.
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