A propósito de Arancel como la palabra del año, estos son los 10 hechos más importantes que marcaron la economía en 2025

La elección de “arancel” como palabra del año por la FundéuRAE no fue casualidad, en 2025, los impuestos a las importaciones se convirtieron en el idioma común de una economía global marcada por la guerra comercial que emprendió Donald Trump y las treguas entre las principales potencias como Estados Unidos, China, Europa y Brasil.
Incluso, la propia FundéuRAE explicó que el término pasó “de estar reservado a los especialistas” a ocupar titulares y conversaciones cotidianas, reflejando el protagonismo de las medidas comerciales impulsadas desde Washington y las respuestas de Pekín. Y Colombia no estuvo por fuera de estas tensiones.
A comienzos de 2025, el comercio mundial se sacudió con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien reactivó la guerra arancelaria con China como parte de una revisión más amplia de la política comercial de Estados Unidos, apoyada incluso en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
