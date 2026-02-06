Luis Díaz vuelve a anotar en la música: Silvestre Dangond estrena nueva colaboración con el futbolista

El cantante de vallenato lanzó su nueva canción, Ganas de tenerla, en la que resalta el amor por la música y el fútbol. El video musical del reciente sencillo está protagonizado por Luis Díaz, el jugador del Bayern Múnich y una de las figuras de la Selección Colombia, con miras al Mundial 2026, el cual arranca en junio.
El tema fue compuesto por Silvestre Dangond, Andrés Castro y Juan Daniel Shool, y producido por Dangond y Castro en un proceso creativo desarrollado en Miami. El proyecto integró un sonido contemporáneo con elementos del vallenato, de acuerdo con la información divulgada por el equipo del artista.
El videoclip cuenta la historia de un joven que aspira a convertirse en futbolista profesional y, a lo largo de su camino, pasa por diferentes calles adornadas con las banderas de distintos países. Es a media grabación que Dangond se une a Díaz en la cancha y ambos comienza a bailar.