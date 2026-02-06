Bananeros del Urabá lanzan alerta nacional por riesgo de pérdidas totales tras lluvias récord

La región de Urabá enfrenta una de las crisis climáticas más severas de su historia reciente. Los niveles de precipitación registrados a comienzos de 2026 superaron ampliamente los promedios de los últimos cinco años, generando una emergencia hidrometeorológica que ya afecta de manera directa al sector bananero, uno de los principales motores económicos de la zona. La Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) emitió una alerta nacional ante la magnitud de los daños. Según el gremio, más de 1.200 hectáreas de cultivo se encuentran comprometidas, con plantaciones que han permanecido inundadas por más de 96 horas, una condición que ocasionará la pérdida total de los cultivares.

Fuertes lluvias en el Urabá

De acuerdo con los registros de la Red Agroclimática de Augura, entre el 1 de enero y el 4 de febrero de 2026 la pluviosidad triplicó los niveles históricos recientes. Esta saturación hídrica provocó el colapso de varios cauces estratégicos para el drenaje de la región. Le puede gustar: Exportaciones de banano repuntaron en el primer semestre de 2025 Se reportaron rupturas en el río Carepa, en el sector conocido como El 10, y en el río Grande, a la altura de Nueva Colonia. A esto se suma la situación del río León, que alcanzó niveles extraordinarios, ubicándose 1,10 metros por encima de su cota normal, generando un represamiento que impide el flujo natural de las aguas. Estos eventos no solo afectan los cultivos, sino que comprometen de forma crítica la infraestructura productiva y social del Urabá antioqueño, aumentando el riesgo de pérdidas económicas y laborales.

La marea alta agrava la emergencia climática en el Urabá

La situación se ha visto intensificada por un factor adicional: una marea alta de 95 centímetros que, junto con fuertes vientos, actúa como un verdadero “tapón hidráulico”. Este fenómeno impide que los ríos desembocen con normalidad en el mar, neutralizando el drenaje intrapredial. Como consecuencia, actividades esenciales para el sector bananero han quedado paralizadas. Entre ellas, la aspersión aérea, considerada vital para el mantenimiento fitosanitario de los cultivos, no ha podido realizarse, incrementando el riesgo sanitario y productivo.

Augura pide créditos de emergencia al Gobierno Nacional

Ante una emergencia que ya supera la capacidad operativa de la región, Augura hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para una intervención inmediata. El gremio solicitó la apertura de líneas de crédito de fomento y emergencia que permitan garantizar la viabilidad de los predios afectados y apoyar la recuperación del sector.

Desde la asociación advierten que, aunque existen pronósticos de ventanas de buen clima a corto plazo, la posible llegada de un nuevo frente frío mantiene en alto el riesgo. Por ello, consideran indispensable una acción contundente para evitar daños irreparables en la economía regional y en el empleo que depende de la actividad bananera.

Un sector clave para la economía y el empleo regional