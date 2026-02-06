x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Seis personas atrapadas por explosión en mina de Guachetá, Cundinamarca: esto se sabe

Tras el incidente, se activó un Puesto de Mando Unificado para liderar el rescate en la mina.

  • Los bomberos de la zona ya se encuentran en los operativos de rescate. Foto: Redes Sociales @BomberoFarfan
    Los bomberos de la zona ya se encuentran en los operativos de rescate. Foto: Redes Sociales @BomberoFarfan
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En la noche de este 5 de febrero, una explosión en la mina ‘Mata Siete’, ubicada en la vereda Peñas de Guachetá, Cundinamarca, desató una emergencia en la zona rural del municipio. Hasta el momento se conoce que al menos seis personas se encontrarían atrapadas tras la detonación.

Según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, esta explosión se produjo por “la alta acumulación de gases al interior de la mina”, que, según el mandatario, sumado a la cantidad de material que obstaculiza el ingreso, “ha dificultado las labores de búsqueda y el trabajo por parte de los equipos de rescate. No se puede precisar en este momento si hay sobrevivientes o no, solo hasta que se logre contacto visual”.

La mina está ubicada en una zona de difícil acceso, donde se extrae el carbón que no queda exactamente en Guachetá, sino en una vereda aledaña, Las Peñas. El hecho, que se habría originado en uno de los túneles principales por fuga de gases, se encuentra bajo un operativo de rescate por parte del cuerpo de bomberos de Chocontá.

Si bien las autoridades continúan con los esfuerzos, las labores de rescate son complejas, ya que los mineros se encuentran a más de 170 metros bajo tierra. A eso se le suman los niveles críticos de gas que se han registrado dentro de la mina.

“Me informaron de un incidente minero, posiblemente una explosión por acumulación de gases. Tenemos seis personas atrapadas y, en el momento, no sabemos el estado de estas personas”, dijo el subteniente Albeiro Aguillón, comandante de Bomberos de Chocontá a Noticias Caracol.

La operación de rescate

El Cuerpo de Bomberos de Chocontá, socorristas de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y trabajadores de la propia mina trabajan conjuntamente desde el primer reporte de la explosión.

Las familias de los mineros permanecen en vigilia a la entrada de la mina, esperando que las autoridades logren rescatar a los mineros que se encuentran atrapados tras esta emergencia.

Por su parte, el capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de los Bomberos de Cundinamarca, a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), relató un último reporte oficial a la 1:22 a. m. de esta madrugada: “Se instala por parte de la Agencia Nacional de Minería ventilador y se trabaja en superficie con 2 retroexcavadoras para mejorar el circuito de ventilación. Sigue operación de rescate en mina ‘Mata Siete’”.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que en la zona también se encuentran oficiales de la Policía de Cundinamarca, la Alcaldía Municipal y personal del Hospital de Guachetá con servicio de ambulancias trabajando para lograr el rescate de los mineros.

Lea también: Fajardo se baja de la consulta con Claudia López, ¿acierta o se equivoca?

Temas recomendados

Bomberos
Rescate
Explosión
Accidente
Mina
Mineros
Carbón
Gobernación de Cundinamarca
Cundinamarca
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida