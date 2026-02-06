Seis personas atrapadas por explosión en mina de Guachetá, Cundinamarca: esto se sabe

En la noche de este 5 de febrero, una explosión en la mina ‘Mata Siete’, ubicada en la vereda Peñas de Guachetá, Cundinamarca, desató una emergencia en la zona rural del municipio. Hasta el momento se conoce que al menos seis personas se encontrarían atrapadas tras la detonación.
Según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, esta explosión se produjo por “la alta acumulación de gases al interior de la mina”, que, según el mandatario, sumado a la cantidad de material que obstaculiza el ingreso, “ha dificultado las labores de búsqueda y el trabajo por parte de los equipos de rescate. No se puede precisar en este momento si hay sobrevivientes o no, solo hasta que se logre contacto visual”.