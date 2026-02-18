Este es el panorama de los clubes de los colombianos en la Champions League

Disputados los duelos de ida de los playoffs de la Champions League, algunas series parecen haber quedado sentenciadas, mientras que otras no tienen un claro favorito para alcanzar el pase a los octavos de final del torneo, que ya tiene a sus primeros ocho clasificados. Aún no está claro quiénes se unirán al Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester United, pero hay unas llaves que prácticamente quedaron definidas por las abultadas victorias de Newcastle ante el sorprendente Qarabag de los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán, que perdieron 6-1, así como el Galatasaray de Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla, que ganó 5-2 a la Juventus. Si nada extraordinario pasa, seguramente Galatasaray y Newcastle mantendrán la ventaja y se instalarán en los octavos de final, en los que ya están los cafeteros Luis Díaz con el Bayern Múnich y el Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez, quien es el goleador de su equipo con cuatro tantos en esta competencia.

En otros resultados, el Benfica de Richard Ríos perdió 1-0 contra el Real Madrid y ahora tendrá que visitar al cuadro merengue en España, en medio de una polémica por el escándalo de racismo que Vinicius Jr. denunció en pleno partido contra el argentino Gianluca Prestianni. Quienes quedaron a una victoria o un empate de la clasificación son el PSG, que venció 3-2 al Mónaco; el Dortmund, que ganó 2-0 ante el Atalanta; el Bayer Leverkusen, que venció 2-0 al Olympiacos y lo mismo hizo el sorprendente Bodø/Glimt, que venció 3-1 al Inter. El Atlético de Madrid, por su lado, alcanzó un empate 3-3 ante el Club Brujas, y ahora todo se definirá la próxima semana (24 y 25 de febrero), cuando se disputen los duelos de vuelta para establecer a los clasificados. Por ahora, favoritos como el PSG, Bayern Múnich, Barcelona, Arsenal, Chelsea, Liverpool y Manchester City siguen firmes a la espera de que otros campeones como Real Madrid e Inter también se consoliden como clasificados a los octavos de final de la competencia.