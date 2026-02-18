x

Este es el panorama de los clubes de los colombianos en la Champions League

Los duelos de vuelta de los play offs de la competencia serán la próxima semana. Ya hay ocho clasificados y se definen los otros ocho.

  El colombiano Dávinson Sánchez, se lució con el Galatasaray en la victoria 5-2 ante Juventus, marcando uno de los goles. FOTO TOMADA X@GalatasaraySK
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
bookmark

Disputados los duelos de ida de los playoffs de la Champions League, algunas series parecen haber quedado sentenciadas, mientras que otras no tienen un claro favorito para alcanzar el pase a los octavos de final del torneo, que ya tiene a sus primeros ocho clasificados.

Aún no está claro quiénes se unirán al Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester United, pero hay unas llaves que prácticamente quedaron definidas por las abultadas victorias de Newcastle ante el sorprendente Qarabag de los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán, que perdieron 6-1, así como el Galatasaray de Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla, que ganó 5-2 a la Juventus.

Si nada extraordinario pasa, seguramente Galatasaray y Newcastle mantendrán la ventaja y se instalarán en los octavos de final, en los que ya están los cafeteros Luis Díaz con el Bayern Múnich y el Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez, quien es el goleador de su equipo con cuatro tantos en esta competencia.

En otros resultados, el Benfica de Richard Ríos perdió 1-0 contra el Real Madrid y ahora tendrá que visitar al cuadro merengue en España, en medio de una polémica por el escándalo de racismo que Vinicius Jr. denunció en pleno partido contra el argentino Gianluca Prestianni.

Quienes quedaron a una victoria o un empate de la clasificación son el PSG, que venció 3-2 al Mónaco; el Dortmund, que ganó 2-0 ante el Atalanta; el Bayer Leverkusen, que venció 2-0 al Olympiacos y lo mismo hizo el sorprendente Bodø/Glimt, que venció 3-1 al Inter.

El Atlético de Madrid, por su lado, alcanzó un empate 3-3 ante el Club Brujas, y ahora todo se definirá la próxima semana (24 y 25 de febrero), cuando se disputen los duelos de vuelta para establecer a los clasificados.

Por ahora, favoritos como el PSG, Bayern Múnich, Barcelona, Arsenal, Chelsea, Liverpool y Manchester City siguen firmes a la espera de que otros campeones como Real Madrid e Inter también se consoliden como clasificados a los octavos de final de la competencia.

Otro de los sudamericanos destacados en la Champions League es el argentino Julián Álvarez, quien llegó a 20 dianas en la competencia en el empate entre el Club Brujas y el Atlético de Madrid (3-3).

La Araña abrió el marcador (8’) con el cobro de un tiro penal, después de que el árbitro decretara el máximo castigo por una mano en el área. El delantero albiceleste, que sumó así su quinta diana en la presente edición del torneo, se convirtió en el jugador argentino que menos tiempo ha tardado en alcanzar las dos decenas en el torneo continental (35 partidos).

El ex-River Plate ha marcado 13 goles y ha dado seis asistencias en 35 partidos disputados en todas las competencias en la temporada.

Por ahora, la atención de Colombia está en la definición de la serie que el Benfica tendrá con el Real Madrid para saber si Richard Ríos podrá estar en la siguiente fase del torneo con su club, pero la tarea es difícil, ya que tiene que eliminar al más campeón del certamen: el Real Madrid.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Champions League
París Saint Germain (PSG)
Futbolistas en el exterior
Galatasaray
Benfica
Europa
Dávinson Sánchez
Richard Ríos
Luis Javier Suárez
