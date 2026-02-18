Este es el panorama de los clubes de los colombianos en la Champions League

Disputados los duelos de ida de los playoffs de la Champions League, algunas series parecen haber quedado sentenciadas, mientras que otras no tienen un claro favorito para alcanzar el pase a los octavos de final del torneo, que ya tiene a sus primeros ocho clasificados.
Aún no está claro quiénes se unirán al Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester United, pero hay unas llaves que prácticamente quedaron definidas por las abultadas victorias de Newcastle ante el sorprendente Qarabag de los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán, que perdieron 6-1, así como el Galatasaray de Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla, que ganó 5-2 a la Juventus.
Si nada extraordinario pasa, seguramente Galatasaray y Newcastle mantendrán la ventaja y se instalarán en los octavos de final, en los que ya están los cafeteros Luis Díaz con el Bayern Múnich y el Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez, quien es el goleador de su equipo con cuatro tantos en esta competencia.