Alfredo Morelos aprovechó su día libre para llevar ayudas a los damnificados de Córdoba

En días difíciles, en los que se pierde todo lo construido por años en un segundo, la solidaridad es la única esperanza que tienen miles de familias que quedaron sin nada para seguir adelante. Eso es lo que están viviendo en Córdoba.
Por eso, haciendo un pare en el fútbol, ese deporte que le ha dado todo, Alfredo Morelos, un hijo de esa región y quien hace poco celebró con los suyos sus logros, decidió volver a casa, esta vez no lo esperaba el carro de bomberos, ni la multitud para saludarlo, por el contrario tuvo que hacer muchas ‘maromas’ para poder llegar hasta las casas de sus vecinos y amigos usando varios medios para poderse transportar.