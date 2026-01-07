Apostador secreto ganó 400.000 dólares horas antes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el pasado sábado 3 de enero en una operación sorpresiva en Caracas, no solo sacudió el tablero político regional, sino que también le cambió la suerte a un apostador anónimo, que hizo una apuesta millonaria horas antes del operativo militar que terminó con el mandatario venezolano y su esposa detenidos.
Según revelaron medios internacionales, un usuario anónimo de la plataforma de predicciones Polymarket invirtió cerca de 30.000 dólares en apuestas relacionadas con la salida de Maduro del poder y la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Tras concretarse la operación militar en la madrugada del 3 de enero de 2026, la cuenta obtuvo ganancias superiores a los 400.000 dólares (alrededor de 1.500 millones de pesos colombianos), con una rentabilidad que superó el 1.200 % en menos de 24 horas.