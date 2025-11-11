Apollo Global compró el 55% del Atlético de Madrid en una operación multimillonaria, ¿de cuánto fue?

El fondo de capital privado Apollo Global Management Inc. ha cerrado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria del 55 % en el Atlético de Madrid, en una operación valorada en 2.200 millones de euros. La transacción marca un hecho histórico para el club rojiblanco, que por primera vez cede el control a un grupo inversor extranjero.
La compra se enmarca dentro del nuevo fondo deportivo de Apollo, Apollo Sports Capital, con un presupuesto de US$5.000 millones destinado a inversiones en clubes, ligas e infraestructuras deportivas a nivel global.