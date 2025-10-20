x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Aplicaciones de Bancolombia y Nequi se restablecen tras fallas este 20 de octubre: así ocurrió la caída bancaria

Desde las 7:00 a.m. de este lunes, usuarios en las redes sociales reportaron problemas en algunas aplicaciones bancarias del país, al igual que en portales web de aeropuertos.

  • Se restablecen las aplicaciones de Bancolombia y Nequi este 20 de octubre de 2025. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY
    Se restablecen las aplicaciones de Bancolombia y Nequi este 20 de octubre de 2025. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

20 de octubre de 2025
bookmark

Las aplicaciones de Bancolombia, Nequi y Davivienda, así como el portal web del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, presentaron fallas en la mañana de este 20 de octubre, dejando a millones de usuarios sin poder realizar sus transferencias. La causa fue una caída global en la nube AWS, del gigante estadounidense Amazon, que generó problemas de conexión en páginas y aplicaciones como Amazon, Snapchat y Fortnite, entre otras miles.

“Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados a una base de datos utilizada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea”, informó AWS (Amazon Web Services) este lunes por la mañana. Alrededor de las 5:00 a.m., la compañía señaló que ya constata “señales significativas de reactivación” tras aplicar “las primeras medidas de mitigación”.

En contexto: Por caída de Amazon, Bancolombia, Nequi y otras apps están fuera de servicio: esto es lo que se sabe

Bancolombia, la entidad financiera con mayor volumen de activos en el país, fue una de las primeras en informar a sus usuarios sobre las intermitencias, indicando que algunas de sus sucursales también estaban sin servicio. Sin embargo, los clientes podían retirar dinero en cajeros y corresponsales, además de realizar pagos con tarjetas en puntos de venta.

Nequi inició a reportar dificultades alrededor de las 10:00 a.m., ya que al intentar acceder aparecía un mensaje que indicaba: “Ha ocurrido un error de conexión. Por favor, inténtalo más tarde”.

Bancolombia y Nequi se restablecen poco a poco

Alrededor de las 2:00 p.m. comenzó a restablecerse la aplicación de Bancolombia, ya que se puede acceder con normalidad. Aunque la entidad no se ha pronunciado, EL COLOMBIANO hizo la prueba en diferentes cuentas y dispositivos y confirmó que efectivamente la app ya está comenzando a permitir el acceso a sus usuarios.

3:13 p.m.EL COLOMBIANO ingresó a la aplicación de Nequi desde varios dispositivos móviles y confirmó que -en efecto-ya funciona con normalidad.

3:16 p.m. – A esta hora, ya es posible acceder al portal web del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Si todavía nota problemas, puede verificar el estado de sus vuelos a través del WhatsApp institucional.

Siga leyendo: Ecopetrol sufre su peor caída en reputación empresarial, cae al puesto 17 en Merco 2025

Temas recomendados

Economía
Virales
Internet
Bancolombia
Amazon
Bancos
Davivienda
Nequi
Dinero
Plataformas digitales
Noticias
plataformas
usuarios
Plata
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida