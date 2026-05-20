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Una hora de apagón por fenómeno de El Niño costaría hasta $204.000 millones

Según Fedesarrollo, un racionamiento energético similar al de los años 90 provocaría una caída económica de 1,5 puntos porcentuales.

  • Acolgen advirtió que, para evitar un racionamiento energético por una eventual sequía en el segundo semestre, se deben prender de inmediato las térmicas. Foto: Julio César Herrera
    Acolgen advirtió que, para evitar un racionamiento energético por una eventual sequía en el segundo semestre, se deben prender de inmediato las térmicas. Foto: Julio César Herrera
Diario La República
hace 2 horas
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Colombia ya sabe lo que es vivir un apagón. Han pasado 34 años desde que el entonces ministro de Comercio y hoy expresidente, Juan Manuel Santos, decretó la llamada ‘hora Gaviria’.

En ese entonces, las pérdidas fueron millonarias y el PIB se contrajo cerca de 1,5%. Aunque todos los actores del sector energético trabajan para evitar que una situación similar se repita ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre, estimaciones de Banco de Bogotá y Fedesarrollo indican que un racionamiento energético podría costar entre $175.000 millones y $204.000 millones por hora.

Puede leer: Alerta por El Niño: Acolgen pide encender desde ya las térmicas para evitar un apagón

Pese a las alertas por un posible apagón, Acolgen señaló que el país aún está a tiempo de tomar medidas durante los próximos seis meses para enfrentar el fenómeno de El Niño con un sistema que hoy tiene márgenes negativos y enfrenta un déficit de energía firme de -2,3%.

Según explicó la presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, por un lado, se debe trabajar “en que todos los proyectos energéticos que están en construcción o en pruebas puedan conectarse a la red.

Entérese: El ‘Súper El Niño’ dispararía más los precios de alimentos y energía en Colombia

También se debe garantizar que la logística de combustibles para las plantas térmicas esté disponible y coordinada desde el Gobierno Nacional”, con el fin de asegurar disponibilidad de carbón, combustibles líquidos como diésel y gas para encender las térmicas.

Asimismo, aseguró que se debe iniciar una campaña de ahorro orientada a un consumo eficiente de energía, que permita “transitar el próximo fenómeno de El Niño, del que aún no sabemos qué tan fuerte ni qué tan prolongado puede ser”.

De acuerdo con Fedesarrollo, un racionamiento energético similar al de los años 90 provocaría una caída económica de 1,5 puntos porcentuales.

Vea aquí: Creg alista cinco medidas urgentes para evitar un apagón por la llegada de El Niño

Al respecto, Gutiérrez enfatizó que el impacto hoy sería mucho mayor y que “nos podría afectar de manera contundente en el día a día”, porque “debemos ser conscientes de que un apagón hoy no es lo mismo que hace 30 años”, teniendo en cuenta que la energía eléctrica ha penetrado casi todas las actividades del país.

Un llamado a la coordinación

A los llamados del sector energético y de Acolgen se sumó la advertencia de Anif sobre la presión que el fenómeno de El Niño podría generar sobre la inflación.

Su presidente, José Ignacio López, indicó que “de acuerdo con nuestros cálculos, si volvemos a tener un Niño severo en la segunda parte del año, habrá presiones inflacionarias en alimentos superiores a 50 puntos básicos y, por el lado de energéticos y electricidad, de otros 20 puntos básicos”.

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Por su parte, Camilo Prieto, PhD(c), investigador y profesor de Energía y Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Javeriana, enfatizó en que “la probabilidad de un fenómeno de El Niño severo no se resuelve mandando a los ciudadanos a comprar paneles solares ni pidiéndoles que se bañen en pareja”.

El experto señaló que, entre las consecuencias más previsibles, están el aumento en los precios de la energía, las afectaciones a los cultivos, la ocurrencia de incendios intensos y la reducción de la oferta de agua potable. “Dependemos cada vez con mayor intensidad del gas licuado importado”, afirmó.

Frente a este punto, Acolgen precisó que, para proteger los embalses y alcanzar una meta de llenado de 80% a diciembre, será necesario prender las térmicas, lo que implicará un aumento en los precios de la energía.

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Gutiérrez detalló que esto se debe a que, aunque “casi 80% de la energía del país hoy está cubierta con contratos a precio fijo y no afectados por la bolsa, en la medida en que prendamos las térmicas, el precio en bolsa va a subir porque estamos generando con gas importado”.

Sin embargo, el gremio aclaró que, por el diseño del mercado, las facturas no registrarían incrementos de $1.000 por kilovatio, sino alzas de entre 3% y 5%.

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