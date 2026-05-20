“Debería estar en Colombia respondiendo”: Petro sobre el prófugo Carlos Ramón González

El presidente Gustavo Petro tomó distancia de quien fuera uno de los hombres más cercanos a su proyecto político. En medio de preguntas por el paradero del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, hoy prófugo en Nicaragua tras ser imputado por corrupción en el escándalo de la UNGRD, Petro aseguró que debe regresar a Colombia y responder ante la justicia.
En entrevista con Caracol Radio, al mandatario le recordaron que González fue una figura clave de su gobierno y un viejo aliado político. Aunque no se refirió a eso, dejó claro que el exfuncionario debería estar en Colombia. “Claro que sí. Carlos Ramón González debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia. No sé por qué lo dudas”, respondió Petro.
El presidente también reaccionó a las versiones según las cuales un funcionario diplomático habría ayudado al exdirector a salir del país. Petro negó haber intervenido y aseguró que esa persona ya había sido retirada de sus funciones.