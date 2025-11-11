Antioquia lidera en empleo formal en Colombia: claves del nuevo estudio del mercado laboral

La Cámara de Comercio Aburrá Sur, en alianza con Comfama, Comfenalco Antioquia, la Universidad de Antioquia y el Banco de la República, presentará este miércoles, 12 de noviembre, el Foro Regional de Competitividad: Mercado Laboral de Antioquia, en el Centro de Convenciones Aburrá Sur de Itagüí.
El encuentro será el escenario para la socialización pública del estudio “Evolución del Mercado Laboral en el Departamento de Antioquia” y de la herramienta digital de consulta territorial, dos productos que consolidan información de los últimos cinco años sobre el empleo, la productividad y las brechas laborales en las nueve subregiones del departamento.
