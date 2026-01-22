Antioquia es el departamento más golpeado por guerra comercial con Ecuador: en riesgo ventas por US$415 millones

Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador sufrieron una fractura profunda tras un intercambio de retaliaciones políticas que se cocinó en menos de 24 horas. Lo que comenzó como un anuncio del gobierno de Daniel Noboa para imponer un arancel del 30% a los productos colombianos, terminó en una respuesta tajante del gobierno de Gustavo Petro: la suspensión total del suministro de energía eléctrica hacia el vecino país a partir de este jueves 22 de enero. Mientras el conflicto avanza, Antioquia figura como el principal afectado.
Como el mayor departamento exportador hacia el mercado ecuatoriano, Antioquia se encuentra en una posición vulnerable. Según datos recopilados por Analdex, las ventas externas desde estas montañas hacia Ecuador sumaron US$415,2 millones con corte a noviembre de 2025, superando a Bogotá (US$348 millones), Valle del Cauca (U$334 millones) o Cundinamarca (US$241 millones), entre otros.
Para dimensionarlo, el departamento responde por la cuarta parte de los despachos colombianos (24,8%) a ese mercado, teniendo en cuenta que a noviembre de 2025 el país vendió un total de US$1.673 millones.