Antioquia lidera compras en internet en Semana Santa con gasto más alto

Antioquia lidera las compras en línea en Semana Santa con un ticket promedio de $218.893, una cifra que supera ampliamente el promedio nacional de $145.773 y confirma el dinamismo regional. Así los reveló Tiendanube, plataforma de comercio electrónico en Latinoamérica, con más de 15 años en el mercado.
El dato no es menor, ya que refleja una mayor disposición de gasto por consumidor en uno de los momentos clave del calendario comercial. En contraste, otras regiones también mostraron resultados robustos, como Santander ($204.369), Valle del Cauca ($184.785) y Bogotá ($174.141), aunque sin alcanzar el nivel de Antioquia.
A nivel nacional, el comportamiento fue igualmente relevante. Según Tiendanube, el ticket promedio a nivel nacional en comercio electrónico fue de $145.773, con 3,1 productos por orden para Semana Santa, evidenciando no solo mayor gasto, sino compras más voluminosas por transacción.
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