Suspensión de órdenes de captura a cabecillas: ¿qué explicaciones dieron la Consejería de Paz de Petro y la Fiscalía?

Ante la resolución de la Fiscalía que levanta las órdenes de captura contra 23 de los cabecillas vinculados con la mesa de la paz urbana, desde la Consejería de Paz y el ente acusador dieron claridades sobre lo que significa este proceso. Según las entidades, esta medida no tiene nada que ver con la liberación de los negociadores que se encuentran recluidos en la cárcel La Paz, de Itagüí. Sobre la oficina del comisionado de paz, señalaron que esta determinación se toma como parte de las “dinámicas propias de la construcción de paz” y que en ningún momento tiene que ver con la excarcelación de ninguno de ellos. En contexto: Fiscalía suspendió las órdenes de captura a 23 de cabecillas criminales de Medellín: siete están en las calles

Así mismo, aseguraron que esta medida se vio incentivada por la reducción de los homicidios en el Valle de Aburrá en los dos últimos años y que ante este panorama “esta medida busca generar condiciones jurídicas para que los voceros representantes continúen generando hechos de paz y desescalando violencias en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico”. Por su parte, la Fiscalía emitió un comunicado en el mismo sentido, asegurando que la libertad de los cabecillas que se encuentran recluidos no forma parte de la resolución, más allá de quienes ya la obtuvieron por otras razones. Puede leer: En Antioquia matan a cinco personas por día: disputas criminales, la principal causa “No implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía”, indicaron desde el ente acusador.

Del mismo modo, reiteraron que esta determinación no excluye capturas en flagrancia respecto a delitos graves como el secuestro, extorsiones, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Entérese: ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Tom’: estos son los 23 cabecillas del ‘Tarimazo’ de Petro a los que la Fiscalía les levantó órdenes de captura

Los cabecillas de Medellín a los que se les suspendió orden de captura

Los efectos de esta medida solo tendrán vigencia en Medellín, los otros nueve municipios del Valle de Aburrá y Rionegro, sitios donde se tienen previstas las reuniones y actividades relacionadas con este proceso de negociación. La medida en cuestión beneficia a Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, y Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo. Le puede interesar: ¿Petro planea un segundo ‘Pacto de la Picota’ para elecciones?

También están en la lista Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, y Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya.

Finalmente, aparecen en el listado Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, y Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre.

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