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Más de 90 condenas en un año por maltrato animal en Colombia: incluyen casos de violencia sexual y muertes

Más de 2.100 procesos por maltrato animal se han registrado desde abril de 2025, con decenas de imputaciones, acusaciones y sentencias en curso.

  • Las cifras del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal evidencian la frecuencia de estos delitos y el avance de los procesos judiciales en Colombia. FOTO: EL COLOMBIANO
    Las cifras del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal evidencian la frecuencia de estos delitos y el avance de los procesos judiciales en Colombia. FOTO: EL COLOMBIANO
  • Fiscalía documenta miles de casos de maltrato animal y decenas de sentencias recientes. FOTO: ISTOCK.
    Fiscalía documenta miles de casos de maltrato animal y decenas de sentencias recientes. FOTO: ISTOCK.
El Colombiano
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hace 5 horas
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Los delitos de maltrato animal en Colombia mantienen una alta frecuencia: en promedio, la Fiscalía recibe cerca de siete casos al día.

Desde abril de 2025, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal ha registrado más de dos mil procesos, la mayoría relacionados con hechos que terminaron en la muerte de los animales, mientras que otros corresponden a agresiones que afectan gravemente su salud.

Los datos fueron revelados por El Tiempo justo después de que el país se conmocionara por un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Policía y otras autoridades permitió ubicar en La Calera, Cundinamarca, un evento clandestino de peleas de perros con participación internacional.

La actividad fue identificada tras seguimientos de inteligencia que evidenciaron su organización con fines de apuesta y exhibición. Durante la intervención fueron encontrados varios animales que, según las autoridades, habrían sido utilizados en estos enfrentamientos y presentaban condiciones críticas de salud derivadas del maltrato.

En el lugar también se recolectaron pruebas para avanzar en la judicialización de los presuntos responsables, entre quienes habría ciudadanos de diferentes países.

¿Cuáles son las cifras de maltrato animal en Colombia?

Fiscalía documenta miles de casos de maltrato animal y decenas de sentencias recientes. FOTO: ISTOCK.
Fiscalía documenta miles de casos de maltrato animal y decenas de sentencias recientes. FOTO: ISTOCK.

Las cifras oficiales dan cuenta de avances en las investigaciones: se han realizado imputaciones, presentado acusaciones formales ante jueces y llevado varios casos a etapa de juicio.

En concreto, desde abril de 2025 se han registrado 2.150 procesos por maltrato animal, de los cuales 1.689 corresponden a casos en los que los animales murieron y 461 a hechos que afectaron gravemente su salud.

Lea además: Maltrato y abandono animal se dispara: han rescatado 850 mascotas este año en Antioquia

En ese mismo periodo se han realizado 96 imputaciones —11 de ellas con agravantes como abuso sexual—, se han presentado 90 escritos de acusación y hay 212 procesos en etapa de juicio.

Además, se han impuesto 45 medidas de aseguramiento y se han emitido 93 sentencias condenatorias en el último año, lo que equivale a una condena aproximadamente cada cuatro días, según la información obtenida por El Tiempo.

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