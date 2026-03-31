“Hidroituango ha contribuido a mitigar las crecientes”: EPM se pronuncia sobre proceso que le abrió la Anla

Empresas Públicas de Medellín (EPM) defendió su rectitud en el manejo del embalse de Hidroituango y se refirió este martes al proceso sancionatorio que le abrió el gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de culpar a esa central de las inundaciones ocurridas en el país en meses recientes.
La empresa arrancó enfatizando que la hidroeléctrica ha cumplido con rigor las disposiciones de su licencia ambiental, especialmente en materia de manejo de los caudales del río Cauca.
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La compañía sostuvo que los niveles del río son reportados en tiempo real al Centro de Monitoreo de los Recursos Naturales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), dejando ver entre líneas su sorpresa por las suspicacias que los mismos han suscitado.
“EPM opera la central hidroeléctrica Ituango en estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la licencia ambiental, los actos administrativos vigentes y la Resolución 2306 de 2019, que establece, entre otras condiciones, que en época de estiaje (enero, febrero, marzo, julio, agosto y septiembre) los caudales descargados deben ser, como mínimo, iguales a los registrados en la estación de medición ubicada en Olaya, en la entrada del embalse”, señaló la organización.