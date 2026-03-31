“Hidroituango ha contribuido a mitigar las crecientes”: EPM se pronuncia sobre proceso que le abrió la Anla

Empresas Públicas de Medellín (EPM) defendió su rectitud en el manejo del embalse de Hidroituango y se refirió este martes al proceso sancionatorio que le abrió el gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de culpar a esa central de las inundaciones ocurridas en el país en meses recientes. La empresa arrancó enfatizando que la hidroeléctrica ha cumplido con rigor las disposiciones de su licencia ambiental, especialmente en materia de manejo de los caudales del río Cauca. Le puede interesar: “No se basan en conceptos técnicos”: Federico Gutiérrez rechazó proceso de la Anla contra Hidroituango La compañía sostuvo que los niveles del río son reportados en tiempo real al Centro de Monitoreo de los Recursos Naturales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), dejando ver entre líneas su sorpresa por las suspicacias que los mismos han suscitado. “EPM opera la central hidroeléctrica Ituango en estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la licencia ambiental, los actos administrativos vigentes y la Resolución 2306 de 2019, que establece, entre otras condiciones, que en época de estiaje (enero, febrero, marzo, julio, agosto y septiembre) los caudales descargados deben ser, como mínimo, iguales a los registrados en la estación de medición ubicada en Olaya, en la entrada del embalse”, señaló la organización.

A renglón seguido, la empresa se refirió en detalle a lo ocurrido en Hidroituango durante la última temporada de lluvias, aludiendo indirectamente a los señalamientos que desde el Gobierno Nacional se han formulado sobre la central y su supuesta culpa en las inundaciones ocurridas en los departamentos de Sucre, Córdoba y la subregión del Urabá antioqueño. A raíz de las precipitaciones que se presentaron tanto el año pasado como en los primeros meses de este 2026, EPM señaló que la represa de Hidroituango ha servido de contención para lidiar con crecientes súbitas que se han presentado en el río Cauca y que en otras condiciones habrían generado inundaciones aguas abajo del proyecto. Lea también: EPM desmiente especulaciones y aclara que embalse de Hidroituango no está al máximo “La operación del embalse de Hidroituango ha contribuido a mitigar los efectos de eventos hidrológicos significativos aguas abajo de la presa. Por ejemplo, en la creciente presentada el 11 de abril de 2025, cuando el caudal del río Cauca alcanzó niveles cercanos a los 5.000 metros cúbicos por segundo (m³/s) a la altura de Bolombolo. En ese momento, se descargaron 3.000 m³/s por el vertedero y las descargas de generación, lo que permitió evitar inundaciones aguas abajo de la presa”, apuntó EPM.

Sobre ese evento ocurrido el 11 de abril de 2025, EPM sostuvo que no solo la represa pudo mitigar el crecimiento del río Cauca, sino que personal de la compañía se coordinó con los organismos de gestión del riesgo para poner en alerta y proteger la vida de las comunidades aguas abajo del proyecto. Gracias a ese trabajo de Hidroituango, añadió la empresa, es que durante esas fuertes lluvias no se presentó ninguna emergencia aguas abajo del proyecto. Lea además: ¿Petro quiere meterle la mano al embalse de Hidroituango? La empresa también informó que su central de monitoreo técnico, que coordina las estaciones de medición a las que recientemente ha hecho referencia la Anla y se ubican en zonas como La Virginia, La Pintada, Bolombolo y Olaya, permite dar un margen de hasta 40 horas a las autoridades y comunidades para anticiparse a emergencias. EPM se refirió igualmente a la situación con el nivel del embalse, que fue otro de los puntos álgidos a los que aludió públicamente la directora de la Anla, Irene Vélez, quien sostuvo tener indicios de que Hidroituango supuestamente no estaría operando en los niveles permitidos.