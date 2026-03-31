IA para viajeros: cinco apps poco conocidas para organizarse en Semana Santa

No son pocos quienes, al momento de planear un viaje, usan los mismos recursos de siempre: Google Maps para orientarse, Booking para reservar hotel, Skyscanner para vuelos y TripAdvisor para decidir dónde comer. Cada app funciona, pero ese proceso es lento. Por eso, desde la introducción de la inteligencia artificial generativa, a finales de 2022, han aparecido herramientas que integran esas funciones en una sola interfaz, con capacidad para personalizar itinerarios, ajustar presupuestos y responder preguntas en tiempo real. Estas son cinco que vale la pena conocer para aprovechar los días libres de Semana Santa:

AskLAYLA

Es un agente de viajes conversacional que funciona como un chat. El usuario escribe lo que busca en lenguaje natural y la herramienta responde con videos reales de los destinos, tomados de redes sociales, para validar el ambiente del lugar antes de decidir. Una vez elegido el destino, desde la misma conversación se pueden buscar vuelos y hoteles: LAYLA conecta con Skyscanner y Booking.com sin necesidad de salir de la aplicación.

Wonderplan

Está pensada para quienes viajan en grupo y necesitan coordinar intereses y presupuestos distintos. El usuario ingresa el destino, las fechas y el nivel de gasto (económico, medio o alto) y selecciona sus intereses mediante etiquetas: historia, naturaleza, vida nocturna, gastronomía. La herramienta genera un calendario detallado y produce un enlace compartible para que todos los viajeros puedan editar el plan en tiempo real. Entérese: De chatbot a asistente: Claude ya puede usar su computador para ejecutar tareas paso a paso, ¿cómo funciona?

Trip Planner AI

Su ventaja principal es la lógica geográfica. La herramienta extrae datos de reseñas masivas de Google y TripAdvisor, los organiza por ubicación y construye rutas que agrupan actividades por cercanía física. El resultado es un itinerario que minimiza desplazamientos innecesarios. Si una sugerencia no convence, un botón de regeneración busca automáticamente el siguiente lugar mejor puntuado en la misma zona.

Roam Around

Esta es una de las herramientas pioneras basadas en inteligencia artificial específicamente entrenada para turismo. Su funcionamiento es simple: el usuario escribe el nombre de la ciudad y la herramienta despliega en segundos un itinerario completo de cinco a siete días, organizado por mañana, tarde y noche. Cada sugerencia incluye enlaces directos a Viator o GetYourGuide para reservar tours al instante. Es la opción más adecuada para quien quiere un plan completo sin muchas decisiones intermedias. Lea también: Siga estas recomendaciones para encontrar el hotel ideal para descansar en sus vacaciones

iPlan.ai

Es la opción más rápida de todas. El usuario elige la ciudad, el número de viajeros y mueve un deslizador para indicar cuántas horas quiere dedicar a turistear cada día. En menos de un minuto genera un plan exportable directamente a Google Maps. La app es especialmente práctica para quien ya está en el destino y necesita organizar el día siguiente sin invertir tiempo en la planificación.

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