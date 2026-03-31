IA para viajeros: cinco apps poco conocidas para organizarse en Semana Santa

No son pocos quienes, al momento de planear un viaje, usan los mismos recursos de siempre: Google Maps para orientarse, Booking para reservar hotel, Skyscanner para vuelos y TripAdvisor para decidir dónde comer.
Cada app funciona, pero ese proceso es lento. Por eso, desde la introducción de la inteligencia artificial generativa, a finales de 2022, han aparecido herramientas que integran esas funciones en una sola interfaz, con capacidad para personalizar itinerarios, ajustar presupuestos y responder preguntas en tiempo real. Estas son cinco que vale la pena conocer para aprovechar los días libres de Semana Santa: