“La palabra clave” y otros detalles del rescate de los seis hermanos en selvas del Caquetá que se escondían de ‘Calarcá’

Durante tres días, la selva del Caquetá fue al mismo tiempo escondite y peligro para seis hermanos —cinco de ellos menores de edad— que huyeron para salvar sus vidas.
Sin comida suficiente, bajo lluvias persistentes y con el temor constante de ser encontrados, permanecieron ocultos entre la espesura, aferrados a una sola idea: sobrevivir.
Su historia comenzó días atrás, en zona rural de Cartagena del Chairá, en Caquetá, cuando un hombre denunció haber sido citado y luego secuestrado por alias La Morocha, presunta integrante del grupo Rodrigo Cadete, de la disidencia de alias Calarcá.
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Según relató, permaneció cerca de 11 días retenido en una finca, obligado a realizar trabajos forzados tras ser señalado de un homicidio.
El momento más crítico llegó cuando escuchó que planeaban asesinarlo. Sin margen de error, decidió escapar. Logró huir y comunicarse con su esposa, pero la decisión que siguió fue dolorosa: separarse para sobrevivir.