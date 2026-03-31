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¿Quiere seguir en vivo el lanzamiento de Artemis 2? Prográmese con el Parque Explora y el Planetario de Medellín

Desde las 4:00 de la tarde de este miércoles 1 de abril, el Planetario de Medellín y el Parque Explora cubrirán en vivo el lanzamiento de Artemis 2 con especialistas en ingeniería aeroespacial y astronomía desde el auditorio Explora y sus canales digitales.

  • Será la primera vez que este cohete viaje con tripulación. FOTO Cortesía Nasa
    Será la primera vez que este cohete viaje con tripulación. FOTO Cortesía Nasa
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

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hace 58 minutos
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Uno de los hechos históricos en la carrera espacial ha despertado el interés del mundo entero y, en un mundo hiperconectado como el nuestro, trae muchísimas opciones de entenderlo con la gente que más sabe.

El programa Artemis –y todos sus pasos para llegar a la Luna y a Marte– tendrá este miércoles 1 de abril un hito para la astronomía. Se trata del paso Artemis 2, una misión que será la primera en 50 años en llevar seres humanos a la Luna. Su objetivo es probar la nave Orión y el cohete Space Launch System, con cuatro astronautas a bordo y sin alunizaje, es decir, sin descenso al suelo lunar.

Puede leer: La carrera lunar se reactiva: las razones detrás del regreso del ser humano a la Luna

Explican desde El Planetario de Medellín que tendrá una duración aproximada de 10 días e incluirá un sobrevuelo a unos 7.500 kilómetros de la superficie lunar, “una distancia que permitirá observar el disco completo de la Luna y validar condiciones para futuras misiones tripuladas”.

Y para saber más detalles de esta misión, justo el Planetario de Medellín y el Parque Explora cubrirán en vivo este lanzamiento con especialistas en ingeniería aeroespacial y astronomía.

“La transmisión será dirigida por las ingenieras espaciales Paula García y Melissa Cardona; el coordinador académico de Alas Corp, Luis Miguel Molina y la astrónoma Malory Agudelo, quienes explicarán el lanzamiento con datos técnicos e históricos de la misión mientras sucede. Será en el auditorio del Parque Explora y podrá seguirse virtualmente a través de los canales de YouTube de Explora y Facebook del Planetario”, detallaron.

El lanzamiento comenzará exactamente a las 5:24 p. m. de este miércoles 1 de abril, hora colombiana, y explican los astrónomos que puede extenderse por cerca de dos horas. “La fecha y el horario exactos están sujetos a cambios debido a condiciones técnicas o climáticas, por lo que la confirmación final suele realizarse pocas horas antes del lanzamiento. La transmisión del Planetario comenzará a las 4:00 p.m.”, precisaron.

Para la astrónoma Malory Agudelo este es un hito histórico: “Hace más de 50 años no iban astronautas a la Luna y el objetivo es ensayar la nave Orión, en la que se harán pruebas de manejo para ir al espacio profundo y además se va a probar el cohete SLS y la capacidad de transporte para ir de forma segura a la Luna y luego volver a la Tierra”, concluyó.

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