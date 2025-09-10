Ministerio de Trabajo ordenó el cierre inmediato de la cocina de Andrés Carne de Res

El Ministerio del Trabajo ordenó el cierre inmediato de la cocina principal de la sede de Andrés Carne de Res, ubicada en la calle 82 de Bogotá, tras una inspección que reveló la falta de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, así como las condiciones laborales adecuadas.
La orden se da tras el accidente en el que nueve personas resultaron con quemaduras en su cuerpo, luego de que una de las máquinas de humo del restaurante fallara y expulsara chispas con material abrasivo.
“Luego de la inspección realizada el 9 de septiembre al establecimiento Andrés Carne de Res en Bogotá, donde el pasado fin de semana resultaron heridas una decena de personas y tras recibir más de 26 denuncias contra esta cadena a nivel nacional, hemos verificado las condiciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo, determinando que existe un riesgo inminente para la salud, la seguridad y la vida de las personas trabajadoras en la zona de preparación de alimentos”, afirmó el ministro de Trabajo Antonio Sanguino.
Por esta razón, indicó, se ordenó “la paralización inmediata de trabajo y tareas de la zona de la cocina principal del establecimiento”.