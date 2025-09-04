“No hay diálogo con el presidente ni con ministros”: hay ruptura en la relación entre exportadores y Gobierno Petro

La 37ª versión del Congreso Nacional de Exportadores arrancó este jueves con un mensaje claro: la relación entre el gremio y el Gobierno de Gustavo Petro está tensa. La ausencia de funcionarios y los duros cuestionamientos a la reforma tributaria y otras políticas oficiales marcaron la jornada.

Desde los primeros discursos, tanto Ronald Bakalarz, presidente de la Junta Directiva de Analdex; como Javier Díaz, presidente del gremio, dejaron en evidencia la creciente distancia con el Gobierno Petro.

Díaz confirmó que actualmente no mantienen un diálogo fluido ni con el presidente Petro ni con sus ministros.

“Tenemos algunos acercamientos con la parte técnica del Ministerio de Comercio, pero nos preocupa que buena parte de ese equipo está siendo desmantelado. Hemos tenido tres ministros en el último año y lo único que vienen a hacer es cambiar sus funcionarios, a sacar gente técnica que tiene conocimiento y a poner gente que no lo tiene”.