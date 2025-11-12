Gas natural vehicular subirá hasta 100% desde el 1 de diciembre y los taxistas serán los primeros en sentir el golpe

El reloj del gas natural vehicular (GNV) está corriendo. Desde el 1 de diciembre, los precios del GNV en Colombia comenzarán a subir de manera “dura”, según confirmó una fuente del sector energético y quien asesora a varias distribuidoras y comercializadoras.
“Las primeras facturas que van a sentir el golpe son las de los taxistas y las industrias en enero, cuando llegue el cobro. Los residenciales lo notarán entre finales de enero y febrero”, explicó el experto en exclusiva para EL COLOMBIANO.
Y el incremento no será menor. En algunas estaciones de servicio (EDS) de regiones, como el Valle del Cauca y el centro del país, el ajuste podría alcanzar hasta el 100%.
Las empresas distribuidoras y los dueños de estaciones están en alerta, ya que temen que el alza desincentive el consumo y ahuyente a buena parte de sus clientes.
Desde Vanti reconocen que el panorama para el gas natural vehicular (GNV) no pinta bien. Los contratos que mantenían precios bajos están por vencer a finales de noviembre, y con ello llega una nueva etapa marcada por la necesidad de importar parte del gas para cubrir la demanda.
“Eso significa un aumento inevitable en los precios”, explicó una fuente de la empresa. “El mercado se está volviendo una montaña rusa, los nuevos contratos ya no son anuales, sino que se están firmando por tres meses o incluso por semanas, lo que genera una alta volatilidad”.
El primer golpe, advierte, se sentirá entre diciembre y enero, cuando las estaciones empiecen a pagar el gas al nuevo valor. A partir de entonces, los precios podrían subir o bajar según las condiciones del mercado, aunque en algunos casos el incremento podría alcanzar el 40%, dependiendo del distribuidor y del costo del transporte, que también se ha encarecido significativamente.