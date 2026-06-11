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Estas son las alternativas para invertir en los 20 unicornios más grandes del mundo

Empresas como SpaceX debutarán en la bolsa, siendo esto una oportunidad para que inversionistas se interesen en compañías que lideran sectores de inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología espacial.

  • Empresas como SpaceX valoradas en más de 1.000 millones de dólares están saliendo a la bolsa. Foto: Jaime Pérez Munévar.
    Empresas como SpaceX valoradas en más de 1.000 millones de dólares están saliendo a la bolsa. Foto: Jaime Pérez Munévar.
Diario La República
hace 2 horas
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La salida a bolsa de SpaceX ha vuelto a poner los ojos de los inversionistas sobre las llamadas empresas unicornio, compañías privadas valoradas en más de US$1.000 millones que aún no cotizan en los mercados bursátiles. La empresa de Elon Musk debutará con una valoración cercana a US$1,77 billones, lo que la convertiría en una de las compañías más valiosas del mundo y en el mayor estreno bursátil de la historia.

El interés por SpaceX refleja una tendencia que ha venido creciendo durante los últimos años: cada vez más empresas permanecen privadas durante más tiempo y multiplican su valor antes de llegar a la bolsa. Esto ha llevado a muchos inversionistas a preguntarse cómo pueden participar en el crecimiento de estas compañías antes de que sus acciones comiencen a cotizar.

Lea también | El club de los US$2 billones: los aliados de Elon Musk que se volverían multimillonarios con la salida a bolsa de SpaceX

Las empresas conocidas como unicornios son precisamente aquellas que han alcanzado una valoración superior a US$1.000 millones sin salir a bolsa. Actualmente, existen más de 1.735 unicornios en el mundo, con una valoración conjunta que supera los US$8,6 billones.

Estados Unidos concentra cerca de la mitad de estas compañías y lidera sectores como inteligencia artificial, tecnología financiera, software, ciberseguridad y tecnología espacial.

¿Cuáles son los unicornios más poderosos?

Entre los unicornios más grandes del planeta figuran OpenAI, valorada en unos US$852.000 millones; SpaceX, que antes de su debut ya estaba valorada en cerca de US$800.000 millones; ByteDance, dueña de TikTok, con aproximadamente US$480.000 millones; Anthropic, con unos US$380.000 millones, y Stripe, especializada en pagos digitales, con US$159.000 millones.

La razón por la que estos negocios generan tanto interés es sencilla: gran parte de su crecimiento ocurre antes de llegar a la bolsa. Hace varias décadas las empresas solían cotizar pocos años después de ser creadas.

Hoy muchas esperan más de una década, lo que significa que una gran parte de la valorización queda reservada para los inversionistas privados.

Para los pequeños inversionistas, entrar directamente a estas compañías suele ser difícil. Sin embargo, existen algunas alternativas para obtener exposición a este tipo de empresas. Una de las más sencillas es comprar acciones de compañías que ya han invertido en los grandes unicornios tecnológicos.

Por ejemplo, Microsoft ha invertido más de US$13.000 millones en OpenAI. Amazon ha destinado cerca de US$8.000 millones a Anthropic, mientras que Alphabet, matriz de Google, participa en varias empresas privadas de alto crecimiento, incluyendo Anthropic y SpaceX. De esta manera, quienes compran acciones de estas gigantes tecnológicas obtienen una exposición indirecta al crecimiento de los unicornios.

Otra opción consiste en invertir mediante fondos especializados en mercados privados. Estos vehículos reúnen dinero de varios inversionistas para adquirir participaciones en empresas que todavía no cotizan en bolsa. Aunque históricamente estuvieron reservados para grandes patrimonios, hoy existen algunos productos que permiten acceder con montos mucho más bajos.

La salida de SpaceX también abre una nueva puerta para los inversionistas. Una vez la empresa comience a cotizar, sus acciones podrán comprarse directamente en el mercado, como ocurre con cualquier otra compañía listada en bolsa. Además, se espera que en las próximas semanas sea incluida en importantes índices bursátiles, lo que obligará a numerosos fondos y ETF a comprar sus acciones.

¿Cuál es la clave para invertir en estos unicornios?

Los expertos advierten que este tipo de inversiones no está libre de riesgos. El propio prospecto de SpaceX señala que la acción podría registrar fuertes movimientos de precio debido al enorme interés de los inversionistas.

Los analistas recomiendan que quienes quieran invertir en unicornios o en compañías recién llegadas a bolsa lo hagan con una visión de largo plazo. La clave no está en buscar ganancias rápidas, sino en identificar tendencias que puedan transformar la economía durante los próximos años, como la IA, los servicios financieros digitales o la exploración espacial.

Siga leyendo: Los 10 unicornios tecnológicos más valiosos de América Latina en 2025 y su futuro en la región; hay uno colombiano

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